La regla de las 2 de la tarde que puede ayudarte a dormir mejor

Dormir bien puede convertirse en un reto con el paso de los años. De hecho, hasta el 75% de los adultos mayores experimentan problemas de sueño. Sin embargo, algunos cambios sencillos en los hábitos diarios pueden ayudar a mejorar el descanso.

Uno de los consejos más llamativos es la llamada regla de las 2 de la tarde. Esta consiste en evitar tomar cafeína a partir de esa hora. El café, el té y otras bebidas con cafeína pueden dificultar que conciliemos el sueño, especialmente si somos sensibles a sus efectos.

Pero no es el único hábito que puede marcar la diferencia. Los expertos también recomiendan exponerse a la luz natural durante la mañana y evitar las luces intensas por la noche, ya que pueden alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Además, realizar ejercicio físico de forma habitual, aunque sea salir a caminar, puede favorecer un descanso de mayor calidad. Mantener unos horarios regulares para acostarse y levantarse también ayuda a regular nuestro reloj biológico.

Por último, conviene prestar atención a la temperatura del dormitorio. Dormir en una habitación demasiado caliente puede dificultar el descanso, por lo que se recomienda mantener un ambiente fresco.

Si los problemas para dormir persisten o afectan al día a día, lo recomendable es consultar con un médico para descartar posibles problemas de salud.