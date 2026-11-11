Los científicos alertan: Europa tiene sólo siete meses para afrontar El Niño más "devastador"

Científicos y expertos climáticos han advertido en el Parlamento Europeo de que Europa debe prepararse urgentemente para las consecuencias del fenómeno de El Niño de 2026-2027, que, según sus previsiones, será especialmente intenso y podría provocar temperaturas extremas, inundaciones, pérdidas de cosechas y graves crisis alimentarias.

"Tenemos siete meses antes de que vengan los efectos más desastrosos de este Niño", alertó en declaraciones a la prensa el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel, durante la presentación en Bruselas de la campaña internacional "Alerta El Niño", que reclama acelerar las medidas de adaptación al cambio climático.

El científico, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, explicó que los episodios de El Niño están siendo cada vez más intensos y que el planeta ya no logra recuperar completamente el calor liberado durante estos fenómenos, lo que agrava sus consecuencias.

"Cada vez que viene un Niño hay un estrés en las cosechas, se pierden muchas cosechas por las altas temperaturas y las sequías que genera", advirtió Turiel, quien destacó que Europa, uno de los grandes productores mundiales de cereales, también está expuesta a estos riesgos.

Por su parte, el divulgador climático y diputado de Compromís Juan Bordera alertó de que los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes.

"Esto va a ser la normalidad, es decir, vamos a ir enfrentándonos cada vez con más episodios de este estilo", aseguró.

Bordera advirtió también de las consecuencias humanitarias del calentamiento y recordó que episodios anteriores de El Niño provocaron grandes hambrunas y epidemias, por lo que ese fenómeno intensificado y en un mundo más poblado podría causar millones de fallecimientos.

"Va a haber hambrunas a escala global", advirtió, antes de añadir que en la Unión Europea se observará "desde el punto de vista de Europa, de que se ha encarecido la cesta de la compra", pero "en otros países se van a morir de hambre. Literalmente".

Los expertos alertaron además de fenómenos meteorológicos cada vez más violentos en España, donde este miércoles se espera la llegada de una borrasca con vientos que, según Turiel, podrían alcanzar los 150 kilómetros por hora.

"La temperatura del océano Atlántico cada vez es más elevada y ya estamos llegando a un punto en el que puede sustentar huracanes", explicó el investigador, quien advirtió de que "si seguimos avanzando en esa línea, vamos a llegar a ver auténticos huracanes".

También pronosticó más tornados, granizadas extremas y tormentas eléctricas, en un proceso que describió como una "tropicalización del planeta".