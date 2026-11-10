Bruselas vuelve a recomendar tener un kit de emergencia en casa: esto es todo lo que debe incluir

La Comisión Europea ha vuelto a poner el foco en la preparación de los ciudadanos ante posibles situaciones de emergencia. Bruselas recomienda que los hogares dispongan de suministros básicos para poder cubrir sus necesidades durante al menos 72 horas, el tiempo en el que pueden producirse interrupciones de servicios esenciales o movilizarse los recursos de ayuda.

La recomendación forma parte de las nuevas directrices presentadas por la Comisión Europea el 3 de noviembre, que buscan mejorar la respuesta ante crisis como desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos o problemas en infraestructuras y servicios básicos. La iniciativa también contempla reforzar la formación en los colegios, proteger a las personas vulnerables y mejorar la comunicación de riesgos.

¿Qué debe incluir?

La idea es contar con una reserva de productos esenciales que permita afrontar los primeros días de una emergencia sin depender inmediatamente de suministros externos. Entre los elementos básicos que conviene tener preparados están:

Agua potable y alimentos no perecederos, suficientes para cubrir las necesidades del hogar durante tres días.

Medicamentos habituales y material básico de primeros auxilios.

Una linterna y pilas de repuesto, por si se produce un corte del suministro eléctrico.

Medios de comunicación, como una radio portátil y una batería externa para cargar el teléfono.

Dinero en efectivo, por si los sistemas de pago electrónicos dejan de funcionar.

Documentación importante, preferiblemente en una bolsa protegida y con copias de los documentos esenciales.

El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia, especialmente si hay niños, personas mayores, personas con discapacidad o animales de compañía. También es conveniente revisar periódicamente los alimentos, las pilas y los medicamentos para comprobar que siguen en buen estado.