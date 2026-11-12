Así puedes ver este fin de semana la alineación de 4 planetas en el cielo

Noviembre llega con una cita especial para los amantes de la astronomía. Durante varios días, cuatro planetas del sistema solar, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, coincidirán en el cielo antes de la salida del Sol. Un fenómeno que podrá observarse entre el 13 y el 22 de noviembre de 2026.

Este desfile planetario será especialmente visible desde el hemisferio norte. Aunque es habitual encontrar dos o tres planetas en el cielo nocturno, poder observar cuatro al mismo tiempo es una oportunidad menos frecuente.

El mejor momento para contemplar una disposición relativamente compacta será el 14 de noviembre. Sin embargo, quienes quieran localizar Mercurio tendrán más facilidades entre el 20 y el 22 de noviembre, cuando su posición será más favorable para observarlo.

Los cuatro planetas son lo bastante brillantes como para distinguirse a simple vista, aunque Mercurio será el más complicado de localizar. Venus y Júpiter destacarán especialmente por su brillo, mientras que Marte también podrá reconocerse en el cielo.

Hay que tener en cuenta que una alineación planetaria no significa que los planetas estén colocados en línea recta en el espacio. Se trata de un efecto visual que se produce desde nuestra perspectiva en la Tierra, ya que parecen encontrarse en una misma región del cielo.