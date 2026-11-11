Huawei desvela el sorprendente diseño del MateBook Fold S plegable

Las pantallas plegables están completamente consolidadas en el mercado, principalmente cuando hablamos de smartphones, pero cada vez las tenemos más presentes también en otros segmentos, como el de los híbridos de tableta y ordenador portátil. Huawei ha sido pionera en este sentido, y lleva varios años lanzando sorprendentes dispositivos de este tipo, que nos ofrecen una productividad completamente radical respecto de los modelos tradicionales. Y ahora han desvelado su próximo lanzamiento en este sentido, y desde luego no va a dejar a nadie indiferente.

Así va a ser el Huawei MateBook Fold S

Huawei ha mostrado hoy en la red social Weibo a su próximo ordenador portátil plegable, el MateBook Fold S, un dispositivo que no se limita a ser una gran pantalla plegable, sino que, como vemos en las animaciones que han compartido, cuenta con algo novedoso en este segmento, una pantalla secundaria que se puede apreciar en la portada del dispositivo. Esto quiere decir que cuando esté cerrado nos ofrecerá información útil que podremos gestionar sin tener que abrir el portátil plegable.

La pantalla externa parece enteramente la de un tradicional modelo Flip, un plegable de concha, porque es una pantalla que tiene una relación de aspecto bastante similar. Este futuro MateBook Fold S tiene una pantalla de 14,7 pulgadas, por lo que esa pequeña pantalla que vemos en la parte externa puede perfectamente tener una diagonal de entre 3,5 y 4 pulgadas, que es precisamente el tamaño de las pantallas de ese tipo de smartphones de concha.

Además, encima de esta pantalla se pueden ver varias cámaras de fotos, hasta tres sensores, al menos eso es lo que parecen. Pero seguramente será una combinación de cámara y de sensores que también harán las veces de filtro biométrico, para poder identificarnos con facilidad y desbloquear el dispositivo. Además del vídeo, podemos ver varias fotos donde el dispositivo se muestra tal cual, y vemos que la pantalla externa además sobresale del propio cuerpo del dispositivo.

Quizás tiene el grosor de un smartphone medio, y un marco metálico, más grueso en la parte superior donde se encuentran las cámaras. Huawei denomina a la pantalla como Live Mini Display. En las imágenes de la pantalla plegable podemos apreciar que no hay cámara de fotos en ella, al menos no se ve en los render, lo que no quiere decir que pueda integrar una cámara de las que se ocultan debajo de la pantalla.

Este nuevo MateBook estará disponible en China el próximo 14 de noviembre, y llegará en color Cloud Blue, Sky White, y Midnight Black. Como es habitual, llega con HarmonyOS como sistema operativo, aunque más orientado a su uso como un ordenador portátil, no como una tableta, pero con la ventaja de que se puede utilizar también como una enorme tableta. Veremos si llega a España; desde luego, sería genial contar con un dispositivo tan diferente en nuestro mercado.