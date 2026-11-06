Las Táuridas iluminan el cielo de noviembre: cuándo y cómo ver esta lluvia de estrellas

Noviembre llega con varias citas para los amantes de la astronomía. Una de ellas es la lluvia de estrellas de las Táuridas, que estos días alcanza uno de sus momentos de mayor actividad. Aunque no se caracteriza por tener muchos meteoros, sí puede dejar imágenes espectaculares en el cielo, con algunas bolas de fuego muy brillantes.

Este fenómeno se divide en dos grupos: las Táuridas del Sur y las Táuridas del Norte. Las primeras ya han alcanzado su punto de mayor actividad, mientras que las segundas tendrán su máximo durante la noche del 11 al 12 de noviembre. Ambas podrán seguir viéndose hasta el 25 de noviembre.

Según la Asociación Astronómica de España, los meteoros pueden alcanzar una velocidad de unos 105.000 kilómetros por hora. Aunque lo habitual es ver pocos cada hora, algunos pueden ser muy luminosos e incluso llegar a brillar tanto como la Luna llena.

Para disfrutar de esta lluvia de estrellas no hace falta utilizar telescopios ni prismáticos, ya que se pueden observar a simple vista. Lo más recomendable es alejarse de las ciudades y buscar un lugar oscuro, con poca contaminación lumínica. También conviene mirar al cielo desde una zona despejada y tener paciencia.

Los expertos aconsejan llevar ropa de abrigo, algo de comida y bebida, y tumbarse para observar el cielo con comodidad. Los meteoros pueden aparecer en distintas partes del cielo, aunque parecen proceder de la zona de la constelación de Leo.