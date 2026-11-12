Qué es el cáncer neuroendocrino, la enfermedad detrás de la muerte de Helena Bianco

La cantante Helena Bianco, conocida por formar parte del grupo Los Mismos, ha fallecido a los 78 años a causa de un cáncer neuroendocrino. La artista había comunicado recientemente que padecía esta enfermedad y que debía someterse a un tratamiento de quimioterapia. ¿En qué consiste este tipo de cáncer y por qué puede llegar a ser tan agresivo?

Los tumores neuroendocrinos aparecen cuando las células neuroendocrinas, que tienen características tanto de las células nerviosas como de las encargadas de producir hormonas, comienzan a crecer de forma descontrolada. Pueden desarrollarse en diferentes partes del organismo, especialmente en los pulmones, el páncreas y el aparato digestivo.

Síntomas

Las señales dependen de la zona del cuerpo en la que aparezca el tumor y de si produce un exceso de hormonas. Entre los síntomas más habituales están el dolor abdominal, el cansancio, la pérdida de peso involuntaria y los problemas digestivos. En algunos casos también pueden aparecer diarrea, enrojecimiento de la piel, mareos o palpitaciones. No obstante, algunos tumores no producen síntomas durante sus primeras etapas.

Causas

Actualmente, no se conoce con exactitud qué provoca este tipo de cáncer. Se sabe que aparece cuando determinadas células sufren alteraciones en su ADN que hacen que crezcan y se multipliquen sin control. Aunque la mayoría de los casos no se relacionan con una causa hereditaria, algunos sí están asociados a determinados síndromes genéticos.

Tratamiento

El tratamiento depende del tipo de tumor, su localización, su grado de agresividad y de si se ha extendido a otros órganos. Entre las opciones disponibles se encuentran la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y algunos tratamientos dirigidos. También existen medicamentos para controlar los síntomas cuando el tumor produce demasiadas hormonas.

No todos los tumores neuroendocrinos evolucionan de la misma manera. Algunos crecen lentamente durante años, mientras que otros pueden multiplicarse y extenderse rápidamente. Los carcinomas neuroendocrinos poco diferenciados suelen ser especialmente agresivos. Por eso, conocer el tipo concreto de tumor y su grado es fundamental para determinar el tratamiento y su evolución.