Adobe revoluciona Photoshop y Premiere con agentes de inteligencia artificial que trabajan por ti

La inteligencia artificial está presente cada vez en más facetas de nuestro día a día, y en el terreno laboral es una herramienta que bien utilizada, puede ahorrarnos mucho tiempo. Porque no se trata de sustituir nuestro trabajo por parte de la IA, sino de que esta nos ayude a hacer una tarea en menos tiempo, y llegar a ser más productivos en el mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que busca Adobe con la IA agéntica, que ahora llega a sus principales herramientas creativas para hacer por nosotros mucho más en segundo plano.

Adobe Creative Agent, un antes y un después en las herramientas de Adobe

Lo que ha anunciado ahora Adobe es básicamente la adaptación de la IA agéntica al entorno de su suite creativa. Con el objetivo de que esta pueda trabajar en segundo plano en una serie de tareas que nos ayuden a ser más productivos en el mismo tiempo. Con la incorporación de Adobe Creative Agent, la tecnología da un salto cualitativo: pasa a comportarse como un asistente activo capaz de coordinar procesos completos en segundo plano.

Este agente ya opera en algunos de los programas más importantes de Adobe, como por ejemplo Premiere, Illustrator, InDesign, After Effects o Frame.io. El objetivo no es reemplazar nuestro criterio, asumiendo labores técnicas repetitivas. Un buen ejemplo es la edición de vídeo, en la que se puede ajustar automáticamente la exposición de toda una secuencia, homogeneizar el color de múltiples tomas o seguir elementos en movimiento a lo largo de los fotogramas.

Lo mejor es que conservamos el control absoluto para decidir cuándo interviene la máquina y cuándo retoma los ajustes manuales. Otra faceta interesante es que agentes de inteligencia artificial de terceros podrán interactuar directamente con archivos nativos de Photoshop, Premiere o After Effects guardados en nuestro PC, sin destruir capas ni vectores. Un flujo agéntico podrá leer un documento con instrucciones desde Google Docs, abrir las aplicaciones de Adobe para aplicar los cambios necesarios y enviar el resultado final al equipo a través de Slack.

Hay novedades concretas para cada uno de los programas de Adobe, y las más importantes son estas. En Photoshop ahora contamos con Volver a iluminar (Relight) para modificar la luz de una escena, hacer Reajuste generativo, que transforma las ediciones hechas con texto en controles deslizantes ajustables y nuevas opciones para eliminar elementos no deseados con mayor integración.

En Premiere tenemos ahora Modo de color para una gradación simplificada, herramientas para generar música y efectos de sonido en la línea de tiempo, así como funciones inteligentes de audio que limpian ruidos y separan voces cruzadas.

Lightroom añade ahora la función Open Eyes, que puede corregir de forma natural a personas que salieron con los ojos cerrados por un parpadeo usando una foto de referencia, además del efecto de iluminación suave Glow. Y por último, y no por ello menos importante, InDesign e Illustrator estrenan Co-editing para maquetar documentos en tiempo real entre varios usuarios y nuevos controles de diseño dinámico.