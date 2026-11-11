Así sería la Tierra si la vida nunca hubiera existido

¿Qué habría pasado si la vida nunca hubiera aparecido en la Tierra? Un equipo de científicos ha intentado responder a esta pregunta mediante una simulación informática que recrea cómo habría evolucionado nuestro planeta durante miles de millones de años sin organismos vivos. El estudio, publicado en The Planetary Science Journal, concluye que la Tierra podría haber seguido siendo habitable incluso sin vida.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores crearon un modelo informático que incluía el núcleo, el manto, la corteza, los océanos y la atmósfera, entre otros elementos. Después analizaron 19 características del planeta, como la temperatura de la superficie, la química de los océanos y la circulación de distintos elementos, y simularon su evolución durante 5.000 millones de años.

Los resultados muestran que una Tierra sin vida podría haber mantenido temperaturas adecuadas para albergar agua líquida durante miles de millones de años. Esto sería posible gracias a procesos geológicos y químicos naturales, especialmente el ciclo del carbono y los silicatos, que ayuda a regular el dióxido de carbono de la atmósfera y la temperatura del planeta.

La principal diferencia estaría en el oxígeno. Sin organismos que realizaran la fotosíntesis, como las plantas y otros seres fotosintéticos, la atmósfera no habría alcanzado los niveles abundantes de oxígeno que conocemos hoy. Sin embargo, el oxígeno no es imprescindible para que un planeta sea habitable, ya que esta condición se relaciona principalmente con la posibilidad de mantener agua líquida en su superficie.

El trabajo también aporta información al debate sobre la hipótesis de Gaia, que plantea que los seres vivos interactúan con el entorno terrestre y contribuyen a mantener unas condiciones favorables para la vida. La simulación no descarta esta idea, pero sugiere que la vida no sería imprescindible para mantener la habitabilidad de un planeta rocoso durante miles de millones de años.

Además, este modelo podría ayudar a estudiar otros planetas fuera del sistema solar. Cuando los científicos analizan la atmósfera de un exoplaneta, necesitan distinguir si las señales que observan pueden explicarse mediante procesos naturales o si podrían indicar la presencia de vida. Un planeta puede ser habitable sin estar necesariamente habitado, y esta diferencia es fundamental en la búsqueda de vida extraterrestre.