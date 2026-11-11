Ahora puedes usar el LED multicolor HiLight de tu Pixel 11 con mensajes

La nueva función de HiLight | TecnoXplora

Los Google Pixel 11 se lanzaron el pasado mes de agosto con una gran novedad a nivel de diseño, y también funcional. Hablamos de HiLight, un clásico LED de notificaciones que Google ha reintroducido en esta nueva gama para apoyar también las conversaciones con Gemini, para hacerlas más vistosas y, sobre todo, más útiles cuando hablamos con la IA mientras tenemos el teléfono boca abajo. Y poco a poco Google está introduciendo nuevas funciones que sacan el partido a este LED de notificaciones, y el último acaba de llegar a los teléfonos de los de Mountain View.

Los mensajes ya son compatibles con HiLight

Así es, si entramos en los ajustes de esta funcionalidad, ahora nos vamos a encontrar con un tercer ajuste que nos permite usar HiLight en otro entorno. Si antes las funciones eran las de hablar con Gemini y llamadas de favoritos, ahora se ha añadido una tercera opción, como es la de activar la luz con los mensajes de favoritos.

Esto quiere decir que los mensajes SMS que recibamos en el teléfono también tendrán la facultad de activar las luces de HiLight, siempre y cuando vengan de nuestros contactos favoritos. Y por cierto, en el entorno de Google, hablamos exclusivamente de los mensajes que llegan de Google Mensajes, la app de mensajes de los de Mountain View que es la que se utiliza por defecto en los teléfonos Android.

El texto de este ajuste dice literalmente que el HiLight se ilumina cuando tus contactos favoritos te envían mensajes. Por tanto, si entre los contactos favoritos tienes a tu madre, novia o primo, verás cómo el HiLight se enciende en ese momento con el color que hayas elegido. Y esto es importante, porque ese color lo elegimos nosotros para cada contacto, dentro precisamente de su hoja de contacto en la app de contactos de Google.

Por tanto, lo que hace esta nueva funcionalidad es que esos ajustes que hemos aplicado al contacto, ahora también se traduzcan en un color determinado cuando nos envíe un mensaje. En el momento en que eso ocurra, veremos cómo, al tener el teléfono boca abajo, se ilumina el LED con ese color concreto que hemos elegido para el contacto. Sin duda, algo bastante útil en muchas ocasiones en que tenemos el teléfono sobre la mesa y no queremos cogerlo, salvo si sabemos que es alguien que requiere respuesta.

Esta funcionalidad llega con el Pixel Drop de noviembre, que muchos móviles Pixel están recibiendo ahora. Por supuesto, hablamos en exclusiva de los Pixel 11 Pro, que son los únicos que cuentan con este LED multicolor en el módulo de cámara, precisamente en el mismo lugar donde se encontraba el termómetro en los anteriores Pixel Pro.