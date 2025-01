Qué es el sleep divorce, la nueva tendencia entre las parejas que viven juntas

Los años pasan y las costumbres, tendencias y gustos cambian. En todos los ámbitos. Por ejemplo, en el amor han surgido nuevas formas de vivir las relaciones, como es el caso de las parejas LAT. Pero no solo eso. Y es que una nueva tendencia que tiene que ver con tu pareja y el descanso está ganando protagonismo. Te contamos los detalles.

Se trata del sleep divorce o divorcio del sueño, y se refiere nada más y nada menos que a la priorización del descanso frente a la tradición de dormir en pareja. Este fenómeno, especialmente popular entre los millennials, consiste en que las parejas duerman en camas o habitaciones separadas para garantizar un descanso de mayor calidad.

Dormir en pareja | Pexels

Según la American Academy of Sleep Medicine (AASM), el 43% de los millennials ya duerme separado de manera ocasional o habitual, seguido por otras generaciones. En España en particular, un estudio de Emma - The Sleep Company revela que un 40% de los españoles ha considerado esta opción, aunque un 42,8% sigue sin percibir efectos negativos en dormir juntos.

Cabe señalar que el divorcio solo es para dormir y en el resto de ámbitos se sigue teniendo una relación romántica. Sin embargo, existen varias razones que explican por qué las parejas llegan a este punto. Entre las más destacadas se encuentran:

Diferentes horarios de sueño.

Ronquidos.

Preferencias distintas: temperatura de la habitación, tipo de colchón o sábanas.

Problemas médicos: insomnio o síndrome de piernas inquietas, entre otros.

Higiene del sueño: hay quienes prefieren hacer uso de dispositivos electrónicos antes de dormir frente a los que no...

En definitiva, hay quienes sacrifican las noches con su pareja para mejorar la calidad del descanso. Y aunque dormir en habitaciones separadas tiene algunas ventajas, también existen inconvenientes como la pérdida de intimidad de la pareja.