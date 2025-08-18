Luna Negra: qué es este fenómeno que está a punto de ocurrir en el cielo y no volverá a repetirse hasta 2027

Si algo caracteriza al mes de agosto es la gran cantidad de eventos astronómicos que tienen lugar. A lo largo de estas semanas ha tenido lugar una alineación planetaria de seis planetas, una luna llena (Luna de Esturión) y la lluvia de estrellas más popular del año: las Perseidas. Pero eso no es todo. Te contamos los detalles.

El próximo 23 de agosto tendrá lugar un fenómeno astronómico poco común: una Luna Negra estacional. La realidad es que no se trata de un evento visible, sino de una fase lunar especial.

Tal y como revelan desde Star Walk, el término "Luna Negra" no es una designación astronómica formal. Se refiere, en cambio, a uno de los varios patrones inusuales de Luna Nueva. En este caso, una Luna Negra estacional tiene lugar cuando ocurre una Luna Nueva extra en una temporada astronómica. Normalmente, cada estación contiene tres Lunas Nuevas, pero cuando una temporada experimenta cuatro Lunas Nuevas, la tercera es designada como Luna Negra.

En este verano astronómico, las lunas nuevas previas fueron el 25 de junio y el 24 de julio, y la cuarta llegará el 21 de septiembre. La del 23 de agosto, por tanto, es la tercera en la secuencia.

Luna Nueva | iStock

Además de estacional, la Luna Negra también puede ser calendárica o ausencia de Luna Nueva. Calendárica se refiere cuando hay dos Lunas Nuevas en el mismo mes, entonces la segunda Luna Nueva es la que recibe este nombre. Y ausencia de Luna Nueva es que no hay Luna Nueva en un mes.

¿Se verá en el cielo?

Como toda Luna Nueva, durante este evento la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, mostrando desde nuestro planeta únicamente su lado oscuro, lo que la hace invisible a simple vista.

Sin embargo, aunque no pueda observarse, es una excelente oportunidad para, por ejemplo, seguir disfrutando de las Perseidas, que pueden verse hasta finales de mes.

Próximas lunas negras

Aunque es difícil decir cuándo ocurrirá la próxima Luna Negra, estas son las posibles y próximas: