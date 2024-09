Que son las parejas LAT, un nuevo modelo de relación que aumenta cada vez más en España

Vivir juntos, pero separados. Sí, parece contradictorio, pero sin embargo se trata de un nuevo modelo de relación que aumenta cada vez más en distintos lugares del mundo, y España es uno de ellos.

Concretamente, este nuevo fenómenos entre parejas recibe el nombre inglés de Living Apart Together (LAT) y, como mencionábamos, hace referencia a aquellas personas que mantienen una relación íntima, pero optan por vivir en residencias distintas. Respecto a dónde vivir, algunos escogen el mismo edificio, otros la misma calle o una casa cercana e incluso hay para quienes la distancia no es importante.

Una pareja muestra las llaves de su nuevo hogar | Pexels

Las razones para adoptar esta forma de convivencia son variadas, abarcando desde la necesidad de independencia personal hasta cuestiones laborales o familiares.

Menos discusiones

Ser una pareja LAT, o no convivir, significa que, por ejemplo, los horarios de cada persona se establecen según su criterios, no hay estrés por rutinas comunes y por tanto no habrá tantas discusiones.

En definitiva, no es necesario acordar todos los detalles del día a día, que es donde pueden surgir más problemas. La consecuencia lógica es que se discutirá menos. Al fin y al cabo, la pareja LAT supone también reforzar el autocuidado y disfrutar de tiempo común de calidad.

El caso de España

En España, se estima que aproximadamente el 8% de las parejas mantienen una relación LAT, y lo hacen por diversas razones, ya sean financieras, personales o una combinación de ambas.

En otros países como Estados Unidos hablamos de unos dos millones de personas aproximadamente; una cifra similar en Inglaterra y un 10% de parejas francesas.

En conclusión, amar verdaderamente no solo es estar cómodos, sino que es estar felices, aun con los esfuerzos que implique y ante cualquier reto, puesto que amar es una decisión diaria y libre en donde se ve por el bien del otro y no solo por el propio.

Ese es el amor que te dará plenitud y te motivará a ser la mejor versión que puedes ser.