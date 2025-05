Qué es la mitomanía: el trastorno que Frank Cuesta ha confesado padecer

Recientemente, Frank Cuesta publicó un vídeo (que ya no está disponible) en su canal de YouTube en el que confesaba que gran parte de su vida pública había sido una farsa. Admitió no ser veterinario ni herpetólogo, no haber rescatado animales y no haber padecido cáncer, aunque sí una mielodisplasia. Cuesta atribuyó estas mentiras a problemas personales relacionados con la mitomanía. ¿A qué se refiere con esto último? Te contamos los detalles.

Tal y como explican los expertos en psicología, la mitomanía es un trastorno psicológico caracterizado por la necesidad compulsiva de mentir, incluso sin un beneficio claro o evidente. A diferencia de las mentiras ocasionales que todos podemos decir, una persona mitómana miente de forma habitual, impulsiva y muchas veces sin un motivo aparente. Incluso en ocasiones, el individuo se cree sus propias invenciones.

Caracteríasticas

Entre las características de este trastorno destacan:

Mentiras constantes y elaboradas: El mitómano suele crear historias detalladas y complejas que lo presentan como héroe o víctima.

Falta de control: La mentira se convierte en un impulso difícil de resistir.

Baja autoestima: Muchas veces, la persona miente para sentirse más valorada o importante.

Necesidad de atención: Las mentas buscan atraer la atención o simpatía de los demás.

Aislamiento social: Con el tiempo, las relaciones personales se deterioran debido a la pérdida de confianza.

Causas y tratamiento

La mitomanía puede originarse por una combinación de factores psicológicos, emocionales y sociales, como traumas en la infancia, necesidad de aprobación o trastornos de personalidad. El tratamiento más efectivo suele ser la terapia cognitivo-conductual, que ayuda al paciente a identificar y modificar los patrones de pensamiento que lo llevan a mentir. En algunos casos, también se recomienda la terapia familiar o grupal para restaurar la confianza y ofrecer apoyo emocional.

En definitiva, se trata de un trastorno complejo que puede tener consecuencias significativas en la vida de quien la padece y en su entorno. Lo más recomendable es buscar ayuda profesional para abordar este problema.

En el caso de Frank Cuesta, tras la publicación de vídeo aclaró que fue un guion leído para evitar que salieran otros temas. Sin embargo, se desconoce si esta confesión sobre la mitomanía es entonces real o no.