Qué es el efecto Sonder: la sensación de darnos cuenta que cada persona tiene una vida tan compleja y profunda como la nuestra

¿Alguna vez habías escuchado algo relacionado con el efecto Sonder? Puede que no. Pero, ¿alguna vez has visto a alguien desconocido por la calle y has pensado que esa persona tiene su propia vida, al igual que tú?

Eso es justamente el efecto Sonder. "Es la sensación que te invade cuando tú, por ejemplo, estás en un lugar rodeado de muchísima gente y reparas en una persona y te das cuenta de que esa persona tiene una vida igual de profunda que la tuya", explica la psicóloga Elizabeth Clapés a través de un vídeo en redes sociales.

"La sensación que nos invade cuando nos damos cuenta de que vivimos rodeados de historias complejas y profundas. De que, en absoluto, somos los protagonistas. Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía, a ser conscientes de que los demás merecen la misma compasión y simpatía con la que esperamos ser tratados nosotros. Estamos rodeados de personas. De historias complejas", dice la experta a través de su perfil de TikTok.

"Todos hemos conectado alguna vez con la sensación de, "Dios mío, es que todo el mundo que me rodea, todas las personas que me rodean tienen una vida igual de profunda que la mía". Y en cambio los ves pasar por la calle y los ves como si fueran los personajes de fondo de tu serie. Y no. Es que son personajes con una serie cada uno", añade.

"Estamos rodeados de personas. De historias complejas. De procesos de duelo y de enfermedades crónicas. De malas noticias y de preocupaciones. De decisiones difíciles. Estamos rodeados de personas que sufren igual que nosotros. También de amor, de bienvenidas. De reencuentros, de decisiones acertadas. De lágrimas de alegría. Estamos rodeados de emociones. Y de historias. Y la más importante no es la nuestra. Cabe recordarlo cada día", concluye.

De hecho, la frase de "se amable, nunca se sabe por lo que está pasando la otra persona", no puede ser más acertada.