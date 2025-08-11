Las cuatro frases más comunes que dice la gente que está a punto de morir, según una enfermera

Si tuviésemos que pensar en cuáles serían nuestras últimas palabras antes de morir, seguro que se nos vendrían a la mente mil cosas que diríamos. Sin embargo, según una enfermera especializada en cuidados paliativos, existen cuatro expresiones particularmente frecuentes de muchos pacientes justo antes de fallecer. Te contamos los detalles.

Tal y como recoge el medio Mirror, "Gracias", "Te perdono", "Adiós" y "Por favor, perdóname", son las conmovedoras palabras que la enfermera Julie McFadden escucha con frecuencia de quienes están en su lecho de muerte.

"No suele ser en el último aliento", declaró McFadden. "Mucha gente piensa que es como en las películas: una dramática proclamación final de algo de lo que siempre se han arrepentido o algo que siempre quisieron que todos supieran. En realidad, no es así".

La experta también profundizó en los curiosos casos de pacientes que refieren haber visto a sus seres queridos fallecidos o incluso a sus mascotas, aclarando que estas visiones no se desarrollan de manera cinematográfica sino que tienden a ocurrir unas tres semanas antes de la muerte.

"Quienes ven a los muertos están muy alertas y orientados. No están como drogados ni al borde de la muerte", explicó. "Están despiertos, caminando, hablando y viendo cosas que nosotros no vemos".