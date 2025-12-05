El método más eficaz para reducir los efectos de dormir poco

Está claro que dormir poco es perjudicial para nuestra salud tanto física como mental. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Otago ha revelado que cambiar algunos hábitos diarios puede ayudarnos a contrarrestar la falta de sueño, como comer más frutas y verduras o hacer ejercicio.

El estudio mostró que los efectos negativos de dormir poco se pueden reducir si comemos alimentos saludables. Según los investigadores, comer por encima de las cinco piezas recomendadas de frutas y verduras diarias puede llegar a compensar los efectos de un mal descanso.

La investigación también subraya que el ejercicio y una dieta equilibrada no solo mejoran nuestra salud física, sino que también tienen un impacto directo en nuestro bienestar mental.

Es importante tener en cuenta que este "truco" solo funciona a corto plazo, como después de una noche de mal sueño, pues lo ideal es mantener buenos hábitos de sueño.

Si el déficit de descanso se prolonga, siempre es recomendable acudir a un especialista para tratar el problema.