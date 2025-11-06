Las mejores imágenes de la superluna de Castor en todo el mundo

La luna llena de noviembre ha tenido lugar este pasado día 5. Sin embargo, los mejores momentos para verla han sido la noche del 4 al 5 y la del 5 al 6. La superluna de Castor, la segunda superluna del año, se ha visto más grande y brillante, y ha dejado unas imágenes de lo más espectaculares en todo el mundo. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:

1. La superluna de Castor se vio más brillante desde Frankfurt, Alemania.

Superluna de Castor en Alemania | Reuters

2. La luna llena de noviembre brilla junto al Duomo en Milán, Italia.

Superluna de Castor en Italia | Reuters

3. La luna llena de noviembre iluminó la ciudad de Viena, en Austria.

Superluna de Castor | Reuters

4. La superluna de Castor brilla sobre el Empire State en Nueva York, Estados Unidos.

Superluna de Castor en Nueva York | Getty

5. En Polonia, una luna llena más grande de lo habitual formó un espectáculo único.

Superluna de Castor en Polonia | Getty

6. La luna llena de noviembre iluminó el cielo chino.

Superluna de Castor en China | Getty

7. En París, Francia, la superluna de Castor se pudo ver con un aspecto enorme.

Superluna de Castor en París | Getty

8. La luna llena de noviembre brilló sobre el Templo de Apolo, en Turquía.