laSextaLogotipo de laSexta laSexta
TecnoXplora

CienciaXplora

¿Qué estás buscando?

LUNA LLENA DE NOVIEMBRE

Las mejores imágenes de la superluna de Castor en todo el mundo

Completamente redonda, más grande y más brillante, iluminó el cielo el 5 de noviembre de 2025.

Superluna de Castor

Vídeo: Reuters | Foto: Reuters

Publicidad

Rocío Lasheras
Publicado:

La luna llena de noviembre ha tenido lugar este pasado día 5. Sin embargo, los mejores momentos para verla han sido la noche del 4 al 5 y la del 5 al 6. La superluna de Castor, la segunda superluna del año, se ha visto más grande y brillante, y ha dejado unas imágenes de lo más espectaculares en todo el mundo. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:

1. La superluna de Castor se vio más brillante desde Frankfurt, Alemania.

Superluna de Castor en Alemania
Superluna de Castor en Alemania | Reuters

2. La luna llena de noviembre brilla junto al Duomo en Milán, Italia.

Superluna de Castor en Italia
Superluna de Castor en Italia | Reuters

3. La luna llena de noviembre iluminó la ciudad de Viena, en Austria.

Superluna de Castor
Superluna de Castor | Reuters

4. La superluna de Castor brilla sobre el Empire State en Nueva York, Estados Unidos.

Superluna de Castor en Nueva York
Superluna de Castor en Nueva York | Getty

5. En Polonia, una luna llena más grande de lo habitual formó un espectáculo único.

Superluna de Castor en Polonia
Superluna de Castor en Polonia | Getty

6. La luna llena de noviembre iluminó el cielo chino.

Superluna de Castor en China
Superluna de Castor en China | Getty

7. En París, Francia, la superluna de Castor se pudo ver con un aspecto enorme.

Superluna de Castor en París
Superluna de Castor en París | Getty

8. La luna llena de noviembre brilló sobre el Templo de Apolo, en Turquía.

Superluna de Castor en Turquía
Superluna de Castor en Turquía | Getty

Estábamos equivocados sobre el ayuno intermitente, según el mayor estudio hasta la fecha

Ayuno intermitente
TecnoXplora» CienciaXplora

Publicidad

Publicidad