La nueva Vectrex Mini ya arrasa en Kickstarter

La nostalgia está de moda, o siempre lo estuvo, sea como fuere, todos somos nostálgicos de algo en algún momento de nuestra vida. Y para los que crecimos en los 80 los primeros ordenadores personales y consolas son sinónimo de tiempos felices y sin preocupaciones. Ahora conocemos un nuevo producto que tira de ella abiertamente y a la que es bastante difícil resistirse. Hablamos de una nueva edición de una de las consolas más icónicas de principios de los 80, pero que en su momento fue un fracaso comercial, como es la Vectrex, que ahora tiene versión Mini.

Una nueva Vectrex en tamaño mini

Siguiendo la estela de grandes lanzamientos en tamaño mini, como por ejemplo las consolas de Nintendo, desde la NES a las Super NES, o las sucesivas Megadrive y ediciones reducidas de icónicos ordenadores personales, como los de Atari o Commodore, ahora la Vectrex también hace suyo este formato llevando al extremo el concepto mini, con un diseño que quedará bien en cualquier rincón de nuestro hogar, como un objeto de culto tecnológico.

Ahora esta consola llega en tamaño mini a Kickstarter, el sitio de crowdfunding que busca una financiación que ya ha conseguido con creces, cuando queda la mayoría de la campaña por delante. Ya ha multiplicado por seis su objetivo, por lo que está garantizado que el proyecto se llevará a cabo salvo sorpresa mayúscula. Pues bien, lo mejor de esta Vectrex es que cuenta con esa característica que la hizo única en su tiempo, junto a algunas competidoras de Philips, que integraban el monitor en su propia carcasa.

Obviamente en este caso se ha actualizado la tecnología para disfrutar de sus juegos, y lo ha hecho gracias a una pantalla OLED de 5 pulgadas, que tiene una resolución de 600 x 800 píxeles, recordemos que el factor de forma de esta consola era vertical, algo que a comienzos de los 80 todavía era bastante habitual, sobre todo heredado de los salones recreativos. Cuenta con un efecto brillo que simula el aspecto original de los juegos en la pantalla CRT que usaba en su momento.

La carcasa de la consola ha sido fabricada con el mismo método y materiales del modelo original. La Vectrex era una consola muy básica, con gráficos vectoriales muy sencillos, que pronto se quedaron desfasados frente a las nuevas consolas a todo color que llegaban de Atari o Philips. Para reproducir esos gráficos han optado por un hardware muy básico. Se trata de una placa ESP32, que es capaz de emular toda la biblioteca de juegos de Vectrex, incluyendo 12 juegos que ya vienen preinstalados. Entre ellos se encuentran los más icónicos, como son Bedlam, Hyperchase o Cosmic Chasm.

Este nuevo Vectrex Mini cuenta con tecnología moderna, que incluye por ejemplo conectividad Wifi, así como conectividad HDMI, que nos permite jugar en televisores actuales, y además integra una ranura para tarjetas microSD. Como os podéis imaginar, en ella podremos introducir todas las ROMs que queramos, incluso aquellos que se han desarrollado posteriormente en los últimos años por parte de la comunidad. La consola llega con un mando Bluetooth que replica el aspecto del original. Y para rematar su aire retro, llega con un puerto DB-9, que permite conectar los mandos de la Vectrex original. Y todo ello con un precio de partida de 149 euros. Comenzará a enviarse a sus propietarios en septiembre de 2026, quizás ese sea su aspecto menos atractivo.