NO OPTARÁN POR CHATGPT
Apple pagará a Google mil millones de dólares anules por integrar la IA de Gemini en Siri
Apple claudicará y llegará a un acuerdo con Google para poder lanzar de una vez por todas su versión mejorada de Siri con IA generativa.
Podríamos comenzar a denominarlo como la historia interminable. Parece que a Apple se le está atragantando la IA de Apple Intelligence, hasta el punto de que no ha sido capaz de llevarla a Siri como prometió en el verano de 2025. Entonces aseguró que a partir de la primavera pasada todos los iPhone contarían con una nueva generación de Siri, potenciada por la nueva ola de IA generativa.
Entonces anunció una colaboración con Open AI para apoyar a la IA de Apple con ChatGPT; algo que se ha hecho realidad a lo largo de este año, pero en ningún momento ha llegado a convertirse en la IA que prometió Apple. Ahora parece que Apple está a punto de cerrar un histórico acuerdo con Google, que alimentará al nuevo Siri con la IA de Gemini por una cuantiosa suma de dinero anual.
Siri será más inteligente gracias a Gemini
Como sabéis, Gemini es la IA de Google que está presente en los móviles Android, y que poco a poco está llegando también a los dispositivos de hardware de Google. Y aunque es algo que ya contemplaron algunos directivos de Apple cuando se lanzó Apple Intelligence, parece que tras haber probado a ChatGPT, y otras alternativas como Claude, Apple ha decidido finalmente utilizar Gemini para liderar la revolución de IA generativa que prometieron para Siri en su momento.
Para hacerse una idea, el motor por el que Apple pagará al año a Google más de mil millones de dólares es hasta 8 veces más complejo que el que usa actualmente Apple. Si Apple cuenta actualmente con una IA de 150 millones de parámetros, con la de Gemini, Apple pasará a contar con un potencial de 1,2 mil millones de parámetros, lo que multiplica por ocho la capacidad de esta IA para generar contenidos y atender cualquier demanda de los usuarios.
Tras haber probado varias alternativas, parece que la de Google no solo es la más potente, sino que también ofrece un coste más accesible para Apple, y eso que hablamos de una de las empresas más ricas del planeta. También la relación de Apple con Google en términos de colaboración con su buscador con las búsquedas de sus usuarios, ha facilitado el acuerdo que están a punto de rubricar ambos gigantes tecnológicos.
Lo que Google va a alquilar a Apple por esa suma de dinero anual es básicamente el acceso a su motor personalizado de Gemini, que se ejecutará dentro de los servidores de Apple, de tal forma que Google no tenga ningún tipo de interacción con su motor de IA una vez que ha entrado en los servicios en la nube de Apple, donde permanecerá almacenado. Esto permitiría a Apple poder ofrecer por fin un Siri más potente, al nivel de Gemini en los móviles Android, algo que podría estrenarse seguramente con la actualización a iOS 26.4 durante la próxima primavera, prácticamente dos años después de haber sido anunciado a bombo y platillo por los de Cupertino.
