Filtrada la cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra

Una vez más la variante Ultra de los Galaxy S26 de Samsung volverá a ser la más potente de los nuevos topes de gama de los coreanos. Y lo será sobre todo gracias a su cámara, que marcará el techo tecnológico del fabricante de cara a 2026. La firma coreana está ultimando el desarrollo de su nuevo smartphone, y mientras tanto estamos conociendo nuevos detalles sobre la cámara de fotos, que no deja de ser su rasgo más personal. Como los que se acaban de filtrar ahora.

Cuatro sensores de máximo nivel

No es la primera vez que se filtran detalles de la cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra. Pero ahora parecen ser más precisos que nunca, y nos permiten hacernos una idea más concreta de lo que esperar de este teléfono. La información proviene de un filtrador del que la verdad hemos oído hablar lo justo en este tipo de filtraciones. Y ha detallado uno a uno cuáles serán los sensores de cámara de este teléfono.

Empezando por el sensor principal, el HP2 de Samsung, con una resolución de 200 megapíxeles, y que ya hemos visto en la anterior generación. El sensor ultra gran angular sería uno de 50 megapíxeles, un ISOCELL JN3 de Samsung. En el caso del sensor telefoto, tendremos uno de 12 megapíxeles, el S5K3LD con un zoom óptico de 3x. Y también uno de periscopio de 50 megapíxeles, en este caso un Sony IMX854 con un zoom óptico de 5x.

También detalla cuál sería el sensor para la cámara selfie elegido por Samsung, el Sony IMX874 de 12 megapíxeles de resolución. Concretamente, el filtrador apunta a que el único cambio de calado en las cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra será el sensor telefoto de 12 megapíxeles, que sustituirá al de 10 megapíxeles con el que contaba el anterior modelo. Por tanto esto es algo que nos deja un tanto decepcionados, porque estamos hablando de que en los sensores principales de este teléfono, tanto el primario como el de periscopio, son básicamente los mismos modelos que el anterior modelo.

¿Qué más esperamos de él?

Pues bien, más allá de esta pequeña decepción de la cámara de fotos, este teléfono llegará con interesantes especificaciones, sobre todo de rendimiento y pantalla. Esta tendrá una diagonal muy grande, de 6,9 pulgadas, y una tasa de refresco más elevada que nunca, de 144Hz. Su procesador será el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente que vamos a conocer para un móvil Android en la primera mitad de 2026. Además, será un móvil bastante delgado, ya que tendrá un perfil de 7,9mm.

Y además su batería por fin tendrá una potencia de carga en condiciones, la que esperamos para un tope de gama, con una potencia de 60W, frente a los 45W de su predecesor. Sobre su lanzamiento, se espera que se produzca a finales del mes de febrero o a comienzos del mes de marzo, en lugar de hacerlo en el mes de enero, como había venido ocurriendo en los últimos años, parece que Samsung quiere hacer las cosas ahora de una manera más calmada.