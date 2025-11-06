Este es el truco definitivo para no llorar cortando cebolla, según un estudio

Llorar mientras cortamos cebolla es una escena tan cotidiana como inevitable en la mayoría de cocinas. A lo largo del tiempo se han propuesto todo tipo de trucos para evitarlo: desde meter la cebolla en el congelador hasta cortar bajo un chorro de agua, usar gafas de buceo o incluso encender una vela cerca de la tabla. Sin embargo, ninguno de estos métodos parece ofrecer una solución realmente fiable. Ahora, investigadores especializados en el comportamiento químico de la cebolla aseguran haber encontrado el truco definitivo para reducir al mínimo esas lágrimas inevitables. Te contamos los detalles.

Un estudio reciente del Cornell University revela que el truco para dejar de llorar al cortar cebolla está en afilar bien el cuchillo y cortar con calma.

Cortar cebolla | iStock

Los investigadores comprobaron que cuando usamos un cuchillo poco afilado, hay que ejercer más presión para cortar, lo que hace que las sustancias irritantes de la cebolla, como el sulfóxido de tiopropanal, se liberen con mayor fuerza y velocidad, llegando hasta nuestros ojos. En sus pruebas observaron que dichas gotas expulsadas podían hacerlo a velocidades de hasta 40 m/s (aproximadamente 144 km/h) si la hoja estaba mal afilada.

Además, el estudio descartó otro truco muy escuchado: enfriar la cebolla para evitar las lágrimas. Los resultados mostraron que la temperatura de la cebolla apenas influye, y en algunos casos incluso empeoraba la situación.

Así que la próxima vez que vayas a preparar cualquier comida con cebolla, recuerda: afila bien el cuchillo y corta despacio. Un simple gesto puede marcar la diferencia entre un corte tranquilo o ser un mar de lágrimas.