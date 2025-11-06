Segway pone a la venta sus nuevos eScooter en España

La movilidad urbana ha sufrido una auténtica revolución en los últimos años. Mientras que durante décadas esta estuvo dominada por los coches utilitarios y scooter de gasolina, motos normalmente de 50cc o 125cc, ahora la variedad de vehículos a disposición de los consumidores es enorme, sobre todo por la irrupción de los modelos eléctricos. Y es que además de los patinetes las motos se están transformando para convertirse en vehículos con un plus de inteligencia que normalmente no tenían los ciclomotores tradicionales. Algo que queda muy bien reflejado con el lanzamiento de los que Segway denomina como eScooter, que no es otra cosa que un ciclomotor con motor eléctrico, para resumir.

Precio y disponibilidad

Son dos los eScooter que Segway lanza en España. Uno de ellos es el Segway E250S, que se estrena en nuestro país por 3.999 euros, estando disponible en colores matt grey y matt black. El modelo E150S en color glossy black y glossy blue tiene un precio de 2.599 euros. Mientras que en los colores Matt grey y matt black su precio en España es de 2.499 euros.

El nuevo E350S | Segway

Segway E250S, la más potente

Para hacerse una idea quienes se han movido con una moto por ciudad alguna vez, este modelo se podría equiparar a motos de gasolina de 110cc o 125cc, con una punta de velocidad de 90km/h, aunque con una aceleración muy superior a los modelos de gasolina tradicionales. Su potencia máxima es de 7,5kW, y su autonomía con una carga de su batería es de hasta 160 km. Obviamente está pensada para desplazamientos urbanos o interurbanos, para lo que cuenta con una autonomía más que suficiente.

Cuenta con frenos hidráulicos, que detienen las motos en cualquier situación. La carga de esta moto es bastante rápida. De hecho puede pasar del 20% al 80% de batería en 2,5 horas, si contamos con una configuración básica de 2 baterías. Este modelo tiene control de tracción inteligente para evitar derrapes y un asiento con diseño antideslizante. Viene con Smart Dashboard de Segway dentro de una pantalla LCD a todo color de 5 pulgadas. Esta se enlaza con la app Segway Mobility.

Segway E150S, la más accesible

Esta moto eléctrica, como hemos visto, tiene un precio más accesible. Y a cambio recibimos unas prestaciones más justas. Podemos decir que es el equivalente al ciclomotor tradicional, ya que su velocidad máxima es de 45 km/h y tiene una potencia máxima de 3,6 kW. En este caso la autonomía que ofrecen sus baterías es de hasta 171km, y se puede alternar con más baterías, para un intercambio rápido por otra llena, y no quedarnos tirados.

Su carga pasa de 20% a 80% en menos de 80 minutos, por lo que es bastante rápida. Cuenta con todos los sistemas de seguridad que podemos esperar de una moto moderna, como los frenos con tecnología ABS de doble canal. Una moto sencilla que a pesar de su precio accesible, cuenta con el nuevo Smart Dashboard de Segway. Gracias a una pantalla LCD a color de 5 pulgadas, que se sincroniza a la app Segway Mobility