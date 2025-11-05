El síntoma clave que te ayudará a diferenciar si tienes gripe o resfriado

Con la llegada del frío aumentan también los casos de resfriados y gripe. Ambas enfermedades comparten muchos síntomas pero, si no tienes claro si lo que estás sufriendo es una cosa u otra, existe un síntoma clave que puede ayudarte a diferenciarlo. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, según el NHS, el Servicio Público de Salud de Reino Unido, "los síntomas del resfriado y la gripe son similares, pero la gripe tiende a ser más grave". Una señal importante que podría indicar que se trata de gripe en lugar de un resfriado es sentirse "agotado y demasiado enfermo para continuar con la rutina habitual".

En comparación, un resfriado te hará sentir mal, "pero aún así te sentirás lo suficientemente bien como para realizar tus actividades normales", explican. Otras diferencias clave son que la gripe aparece rápidamente en cuestión de horas, mientras que un resfriado aparece gradualmente. Además, la gripe afecta a "más que solo la nariz y la garganta", mientras que un resfriado afecta principalmente a esas dos zonas.

En definitiva, estos son los síntomas de la gripe:

Temperatura alta repentina

Cuerpo dolorido

Sentirse cansado o agotado

Tos seca

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Dificultad para dormir

Pérdida del apetito

Diarrea o dolor de estómago

Sentirse mal y estar enfermo

Además, los expertos recomiendan que en caso de sentirse mal hay, en la medida de lo posible, intentar no salir de casa y evitar el contacto con otras personas.

Si estás enfermo de gripe, existen algunos hábitos que aceleran tu recuperación: descansar, tomar paracetamol o ibuprofeno, evitar pasar frío y mantenerse hidratado.