Cuidado con la melatonina: descubren un efecto secundario inesperado y peligroso

La melatonina es una hormona que produce nuestro propio cuerpo de manera natural y que ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia. Cuando cae la noche, los niveles de melatonina aumentan y nos preparan para dormir. Sin embargo, muchas personas recurren a suplementos de melatonina para combatir el insomnio o los desajustes horarios. Ahora, un nuevo estudio ha detectado un posible efecto secundario asociado a su uso prolongado. Te contamos los detalles.

Según esta investigación, cuyo análisis se basa en los datos de más de 130.000 personas de Estados Unidos y Reino Unido, aquellas que tomaron melatonina durante al menos un año presentaron un riesgo mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca o fallecer en los cinco años posteriores, comparado con quienes tenían insomnio pero no usaron el suplemento.

Según el estudio, después de al menos 12 meses de uso, el grupo de usuarios de melatonina tenía aproximadamente un 90% más de probabilidad de sufrir una insuficiencia cardíaca que el grupo que no la tomó. Pero es importante subrayar que ese "90% más" se refiere a un riesgo que en ambos grupos es bajo, es decir: un 90% más de algo pequeño sigue siendo algo pequeño.

Hay que añadir que el estudio tiene limitaciones importantes: es observacional, por lo que no demuestra que la melatonina cause los problemas detectados, solo que existe una asociación. Además, en Estados Unidos la melatonina se puede comprar sin receta, lo cual pudo afectar la precisión de los datos, ya que algunos usuarios podrían no estar registrados como tales.

En definitiva, aunque la melatonina se percibe como una "solución natural" para el insomnio, no debe usarse "a lo loco" ni sin valorar otras medidas más sencillas: mejorar la iluminación al acostarse (menos luz azul, más cálida), adaptar los hábitos nocturnos o consultar con un profesional de salud antes de usarla de forma prolongada.