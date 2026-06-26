Luna de Fresa 2026: cuándo ver la primera luna llena del verano

El cielo del verano arrancará con uno de sus fenómenos más esperados: la Luna de Fresa, la primera luna llena de la estación, que podrá observarse durante la noche del 29 de junio.

A pesar de su nombre, este fenómeno no significa que la Luna vaya a teñirse de rosa ni que tenga el aspecto de una fresa. El origen de esta denominación se encuentra en los pueblos indígenas de Norteamérica, que utilizaban las fases de la Luna como referencia para marcar los ciclos naturales. La luna llena de junio coincidía con la época de recogida de fresas, por lo que terminó recibiendo este nombre.

La Luna de Fresa será visible desde prácticamente cualquier punto, aunque para disfrutarla en mejores condiciones los expertos recomiendan alejarse de las ciudades y buscar lugares con poca contaminación lumínica.

Aunque la Luna no cambia realmente de color, durante estos meses puede adquirir tonos más anaranjados o rojizos cuando aparece cerca del horizonte. Esto ocurre porque su luz tiene que atravesar una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar hasta nosotros, lo que modifica la forma en la que percibimos sus colores.

Además, la posición de la Luna durante esta época del año hace que su recorrido por el cielo sea más bajo, creando una imagen especialmente llamativa cuando aparece sobre montañas, edificios o paisajes abiertos.

La Luna de Fresa será solo el comienzo de un verano con varios eventos astronómicos destacados. Entre ellos, el más esperado será el eclipse solar del 12 de agosto, que podrá observarse desde diferentes puntos de España, acompañado además por el máximo de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más populares del año.