El Redmi Note 17 apunta a una batería gigante de 9.000 mAh

El lanzamiento de la familia Redmi Note 17 está a la vuelta de la esquina, y una nueva filtración apunta a que contará con una batería cercana a los 9.000 mAh, una capacidad muy superior a la que ofrecen actualmente la mayoría de smartphones del mercado.

O esto es lo que se desprende de la última publicación de Digital Chat Station, una fuente bastante fidedigna a la hora de adelantar características de productos antes de su lanzamiento oficial.

Aunque Digital Chat Station no menciona expresamente el nombre comercial del dispositivo, todo apunta a que se tratará de uno de los integrantes de la futura serie Redmi Note 17. El filtrador añade que su lanzamiento estaría previsto de forma provisional para julio en China, aunque todavía habrá que esperar a un lanzamiento global.

Una batería que podría alcanzar los 9.000 mAh

Sin duda, la gran protagonista de la filtración es una batería de una sola celda situada en el entorno de los 9.000 mAh. De confirmarse, estaríamos ante uno de los aumentos de capacidad más importantes vistos hasta ahora en la familia Redmi Note.

Para que te hagas a la idea de la mejora los modelos actuales de la marca se mueven habitualmente entre los 5.000 y los 6.500 mAh, dependiendo de la versión y del mercado. Alcanzar los 9.000 mAh promete una autonomía sorprendente.

El Redmi Note 15 | Redmi

Digital Chat Station también hace referencia a otro dispositivo con una batería de 10.000 mAh que llegaría algo más adelante. No queda claro si este segundo móvil pertenecerá igualmente a la familia Redmi Note 17 o si Xiaomi lo reservará para otra gama.

Pasando a las características del Redmi Note 17, la filtración señala que el móvil contará con una pantalla plana de gran tamaño y resolución 1.5K. En el interior encontraríamos un procesador de la familia Snapdragon 6 optimizado para ofrecer un consumo reducido. El modelo exacto todavía no ha sido confirmado, aunque algunas informaciones apuntan al Snapdragon 6 Gen 5, un chip destinado a los móviles de gama media.

Por último, Digital Chat Station asegura que el dispositivo tendrá una protección completa frente al agua y las caídas, un detalle a tener en cuenta. Y ojo, que también ofrecerá una mayor protección frente a golpes y caídas.

Ahora solo falta esperar a que Xiaomi confirme la fecha de presentación para ver con qué nos sorprende. Porque estos Redmi Note 17 apuntan maneras.