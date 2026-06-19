El eclipse del siglo, las Perseidas y hasta tres lunas llenas: estos son todos los eventos astronómicos de este verano

El 21 de junio nos despedimos de la primavera para dar paso al verano en el hemisferio norte. Esta estación trae consigo algunos de los fenómenos astrológicos, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN) más esperados del año, como el eclipse solar, la lluvia de estrellas más famosa y hasta tres lunas llenas. Quédate que te lo contamos al detalle.

Eclipse total solar

El gran acontecimiento de este verano llegará el 12 de agosto, cuando se produzca un eclipse total solar al atardecer. Será visible desde gran parte de España, donde se verá como total en mitad del norte peninsular y en Baleares, y parcial en el resto del país. Se trata del primer eclipse de este tipo visible desde la Península Ibérica en más de cien años, por lo que se espera una gran expectación.

Una mujer viendo un eclipse solar con gafas | iStock

Para observarlo de forma segura es imprescindible utilizar gafas homologadas con la norma ISO 12312-2, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños oculares graves.

Lluvias de estrellas: Delta Acuáridas y Perseidas

El verano también es sinónimo de estrellas fugaces. La primera lluvia de la temporada, las Delta Acuáridas, alcanzará su pico hacia el 31 de julio.

Lluvia de estrellas | iStock

Pero la auténtica protagonista del cielo veraniego son las Perseidas, la lluvia de meteoros más famosa y prolífica del año, con hasta 100 meteoros por hora en sus mejores condiciones. Su pico de actividad será la noche del 12 al 13 de agosto, justo la misma noche del eclipse total de Sol, por lo que quienes se desplacen para ver el eclipse podrán quedarse después a disfrutar también de la lluvia de estrellas.

Lunas llenas

Esta estación traerá tres lunas llenas. La primera, el 29 de junio, que da el inicio al verano. Le seguirá, el 29 de julio, la Luna del Ciervo. Y la última, el 28 de agosto, será la Luna del Esturión, que además coincidirá con un eclipse parcial de Luna visible desde España.

Luna llena | iStock

Planetas y constelaciones visibles en verano

El cielo de esta estación también dejará ver varios planetas a simple vista. Tras la puesta de Sol podrán observarse Mercurio (hasta finales de junio, reapareciendo a comienzos de septiembre), Venus y Júpiter, este último visible hasta mediados de julio. Antes de la salida del Sol, en cambio, será el turno de Marte y Saturno, a los que se unirá Júpiter desde mediados de agosto y Mercurio entre finales de julio y finales de agosto.

En cuanto a las constelaciones, el verano trae consigo el llamado triángulo del verano, formado por las estrellas Altair, Deneb y Vega. Hacia el sur destacan Escorpio, con su característica estrella roja Antares, y Sagitario, que marca aproximadamente el centro de nuestra galaxia. En una noche oscura y despejada, esta es también una de las mejores épocas del año para distinguir la Vía Láctea cruzando el cielo de sur a norte.

Venus | NASA/JPL-Caltech

Para disfrutar de cualquiera de estos eventos astronómicos es importante que el cielo esté lo más despejado posible. Además, posicionarse en un lugar oscuro y en plena naturaleza, sin objetos que impidan la visión, hará que la experiencia se disfrute al máximo.

Como dato curioso: el 6 de julio se producirá el afelio, el momento del año en que la Tierra está más lejos del Sol, a unos 152 millones de kilómetros, unos 5 millones más que en enero, cuando se da el caso contrario (el perihelio).