El pueblo donde casi todos sus vecinos viven dentro de un único edificio

¿Te imaginas un pueblo entero metido dentro de un solo edificio? Eso es justo lo que encuentran los cruceros que hacen escala en la cabecera del Canal Passage, en Alaska. Aquí el corazón de la comunidad no es una plaza ni una iglesia, sino una mole de catorce plantas.

El edificio se llama Condominio Begich Towers y alberga a más del 80% de los habitantes de Whittier. Unos doscientos vecinos comparten pasillos y ascensores distribuidos en tres módulos, con todo lo necesario para el día a día. El clima es tan helado e implacable que tuvieron que excavar un túnel subterráneo desde la torre oeste: así, los niños llegan a la escuela sin poner un pie en la calle durante el invierno.

En total son 150 apartamentos, habitados en su mayoría por familias de empleados públicos. Pero la historia de este lugar viene de lejos. Todo comenzó en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de Estados Unidos instaló la base Camp Sullivan, en 1943. Una década más tarde se levantaron las torres y para los años sesenta el control ya había pasado a manos civiles.

Hoy, a pocos metros, una torre vecina sigue en pie pero completamente abandonada, como un edificio fantasma. Y si te da curiosidad conocer este rincón tan particular, hasta puedes quedarte a dormir: su único hotel funciona durante todo el año en los pisos trece y catorce. Algunas familias viven fuera, en casas independientes, pero la verdadera vida de Whittier late puertas adentro, bajo el techo de este enorme edificio.