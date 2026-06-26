El terremoto de Venezuela no se predijo: esta es la diferencia entre saber que puede ocurrir y saber cuándo ocurrirá

Cada vez que ocurre un gran terremoto aparece la misma pregunta: ¿los expertos ya sabían que iba a pasar? Te contamos los detalles.

Predecir un terremoto significa conocer de antemano el momento exacto, el lugar y la magnitud que tendrá. Es decir, poder decir que una falla va a romperse un día concreto. Y eso, hoy, la ciencia no puede hacerlo.

Lo que sí pueden hacer los investigadores es pronosticar. No se trata de saber cuándo ocurrirá un terremoto, sino de calcular qué probabilidad tiene una zona de sufrir actividad sísmica analizando factores como el movimiento de las placas, el historial de terremotos o la actividad de las fallas.

Es parecido a la meteorología: un científico puede decir que una zona tiene muchas posibilidades de sufrir una tormenta, pero no puede asegurar exactamente la hora a la que caerá la primera gota.

Con los terremotos ocurre algo similar. Sabemos qué regiones tienen mayor riesgo y podemos prepararlas, pero una falla puede acumular tensión durante décadas y liberar esa energía en un momento que todavía no podemos determinar.

Por eso, el terremoto de Venezuela no fue un evento que los científicos supieran que iba a ocurrir. Lo que sí existe es una vigilancia constante para entender mejor estos fenómenos y reducir sus consecuencias cuando ocurran.