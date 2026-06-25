Ya puedes comprar el OPPO Reno16 en España: disponibilidad y precio

OPPO acaba de renovar una de sus familias de móviles más populares en España. La nueva serie Reno16 ya está disponible en nuestro país con cuatro modelos diferentes, nuevas funciones de inteligencia artificial, mejoras muy interesantes en fotografía y unas baterías que prometen aguantar sin problemas las jornadas más intensas.

La familia está formada por los OPPO Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS y Reno16 F, y aunque existen diferencias evidentes en potencia, cámaras o capacidad de almacenamiento, todos prometen la mejor experiencia.

Así son los OPPO Reno16

La nueva serie mantiene ese ADN tan característico de anteriores generaciones, aunque incorpora algunas novedades interesantes. La más llamativa es el acabado Pop White con tecnología 3D HoloVerse, capaz de crear un efecto de profundidad inspirado en las nebulosas que cambia dependiendo de cómo incida la luz sobre la parte trasera.

Y, como no podía ser de otra manera, toda la familia llega con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, por lo que el agua no será un problema, además, las tecnologías Splash Touch y Glove Touch permiten seguir utilizando la pantalla con las manos mojadas o llevando guantes.

Pasando a la pantalla, los OPPO Reno16 Pro y Reno16 apuestan por un formato relativamente compacto con pantalla AMOLED de 6,32 pulgadas. Por su parte, los OPPO Reno16 FS y Reno16 F crecen hasta las 6,57 pulgadas.

En cuanto al hardware que da vida a esta familia, el OPPO Reno16 Pro apuesta por el procesador MediaTek Dimensity 8550, acompañado por AI HyperBoost 3.0, mejoras en el sistema de refrigeración. En cambio, el OPPO Reno16 cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, mientras que los OPPO Reno16 FS y Reno16 F utilizan el MediaTek Dimensity 7300. De esta forma, OPPO ofrece diferentes niveles de potencia y precio dentro de una misma familia.

En cuanto a la cámara, el OPPO Reno16 Pro es el modelo más avanzado de la familia y presume de una cámara principal de 200 megapíxeles. En la parte frontal, todos los integrantes de la serie cuentan con una cámara para selfies de 50 megapíxeles y un campo de visión de 100 grados. OPPO también destaca la incorporación de un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos.

Nuevo Oppo Reno 16 | Oppo

Cerramos con una autonomía que apunta maneras. Los OPPO Reno16 Pro y Reno16 cuentan con una batería de 6.000 mAh compatible con carga rápida SUPERVOOC de 80 W. Los OPPO Reno16 FS y Reno16 F aumentan la capacidad hasta los 6.500 mAh, aunque en este caso la carga rápida se queda en 40 W.

Precio y disponibilidad de los OPPO Reno16 en España

El OPPO Reno16 Pro con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento tiene un precio oficial de 1.099 euros. Sin embargo, hasta el 31 de julio se podrá comprar por 899 euros. La promoción incluye la posibilidad de elegir entre unos OPPO Enco Clip 2, el accesorio OPPO Bubble o unos Enco X3s, además de un cargador de 80 W y una funda.

El OPPO Reno16 con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento cuesta oficialmente 899 euros, aunque durante el periodo promocional estará disponible por 779 euros. En este caso se incluyen unos auriculares OPPO Enco X3s, un cargador de 80 W y una funda.

El OPPO Reno16 FS con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento tiene un precio recomendado de 749 euros. Hasta el 15 de julio se podrá adquirir por 599 euros junto con un cargador de 45 W y una funda.

Finalmente, el OPPO Reno16 F con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 599 euros, pero su precio promocional baja hasta los 449 euros hasta el 15 de julio. También incluye un cargador de 45 W y una funda.

Los nuevos OPPO Reno16 ya están disponibles en la tienda oficial de la marca y llegarán a operadores y distribuidores españoles a partir de hoy, 25 de junio.