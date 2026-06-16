El "after hour" del eclipse solar: las Perseidas iluminarán el cielo la misma noche del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026 será una fecha muy especial para los amantes e la astronomía. Esa tarde tendrá lugar el esperado eclipse solar total que cruzará España, un fenómeno que no se veía en la Península desde hace más de un siglo y que permitirá observar momentos tan llamativos como las perlas de Baily, el anillo de diamante o las protuberancias solares.

Pero cuando el eclipse termine, la cita con el cielo no habrá acabado. Esa misma noche llegarán las Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, una de las lluvias de estrellas más populares del año. De hecho, su máximo de actividad se producirá entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, por lo que muchos podrán enlazar ambos fenómenos en un mismo día.

Las Perseidas se producen cada año cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y roca dejados por el cometa 109P/Swift-Tuttle durante su paso por el Sistema Solar. Cuando estas pequeñas partículas entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre, se desintegran y generan las conocidas estrellas fugaces.

Aunque la lluvia de meteoros suele estar activa desde mediados de julio hasta finales de agosto, los días cercanos a su máximo son los más recomendables para observarla. En condiciones ideales, con cielos oscuros y despejados, pueden llegar a verse entre 50 y 100 meteoros por hora, aunque la cifra real dependerá de factores como la contaminación lumínica o la meteorología.

Además, este año las condiciones serán especialmente favorables. Al encontrarnos muy cerca de la Luna nueva, la luz lunar apenas interferirá en la observación. Los expertos recomiendan alejarse de las ciudades, buscar un lugar con el horizonte despejado y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos. No será necesario utilizar telescopios ni prismáticos: las Perseidas se disfrutan mejor a simple vista.