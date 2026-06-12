Los tres fenómenos que podrás observar durante el eclipse solar total del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo. Más de cien años después del último eclipse solar total visible desde la Península, millones de personas tendrán la oportunidad de contemplar cómo la Luna oculta por completo al Sol durante unos minutos.

Pero la totalidad no será el único espectáculo. Los expertos recomiendan prestar atención a tres fenómenos que aparecen durante los instantes previos y posteriores al eclipse y que convierten este evento en una experiencia única: las perlas de Baily, el anillo de diamante y las protuberancias solares.

El primero de ellos son las perlas de Baily, una serie de puntos brillantes que aparecen cuando los últimos rayos de luz solar se cuelan a través de los valles y montañas de la superficie lunar. Como la Luna no es completamente lisa, la luz consigue filtrarse por algunas zonas creando una hilera de pequeñas "perlas" luminosas alrededor de su borde. Este fenómeno apenas dura unos segundos y marca la llegada de la totalidad.

Perlas de Baily durante un eclipse solar | Getty

Justo después aparece el conocido anillo de diamante, probablemente una de las imágenes más famosas de los eclipses solares. Se produce cuando solo queda visible un pequeño punto muy brillante del Sol mientras el resto del disco ya está cubierto por la Luna. El resultado recuerda a un anillo coronado por un diamante. Además de ser espectacular, este fenómeno sirve como referencia visual: cuando el anillo desaparece por completo comienza la totalidad y es el momento en el que, durante unos instantes, se pueden retirar las gafas de eclipse de forma segura. En cuanto vuelve a aparecer al final de la totalidad, es imprescindible volver a colocárselas.

Anillo de diamantes durante un eclipse solar | Getty

Otro de los grandes protagonistas serán las protuberancias solares, enormes estructuras de plasma que sobresalen de la superficie del Sol y que normalmente quedan ocultas por su intenso brillo. Durante un eclipse total pueden verse como pequeñas llamaradas o arcos rojizos alrededor del borde solar, ofreciendo una imagen difícil de contemplar en cualquier otra circunstancia.

Protuberancias solares durante un eclipse solar | Getty

Los expertos recuerdan que, salvo durante los breves instantes de totalidad, el eclipse debe observarse siempre con gafas homologadas con certificación ISO 12312-2:2015. Solo así será posible disfrutar con seguridad de estos tres fenómenos que convertirán el eclipse del 12 de agosto en una cita histórica para los aficionados a la astronomía.

Dónde verlo

Galicia será una de las primeras comunidades por las que pasará la franja de totalidad. Para quienes no quieran preocuparse por la logística, Civitatis ha puesto en marcha una excursión desde Santiago de Compostela que incluye traslado a A Coruña y acceso al Monte de San Pedro, considerado uno de los mejores miradores para seguir el fenómeno.