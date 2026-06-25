¿Podría España sufrir un terremoto como el de Venezuela?

El doblete sísmico que ha sacudido Venezuela ha hecho que mucho se pregunten si podría ocurrir algo parecido en España. La respuesta es que sí puede haber terremotos de gran magnitud, aunque la probabilidad y la frecuencia son mucho menores que en lugares como Japón, Chile o Indonesia.

España está situada cerca del límite entre dos grandes placas tectónicas: la placa africana y la placa euroasiática. Aunque su movimiento es muy lento, de apenas unos milímetros al año, genera tensiones en la corteza terrestre que pueden liberarse de golpe en forma de terremotos.

¿Dónde hay más riesgo en España?

La zona con mayor actividad sísmica se encuentra en el sureste peninsular, especialmente en áreas de Granada, Almería y Murcia, donde existen numerosas fallas activas relacionadas con el contacto entre las placas africana y euroasiática.

También hay riesgo en zonas como los Pirineos, parte del sistema Bético y algunas áreas del Mediterráneo. Sin embargo, la mayoría de los terremotos que se registran en España son pequeños y pasan desapercibidos.

Uno de los terremotos más recordados ocurrió en Lorca (Murcia) en 2011, con una magnitud de 5,1. Aunque no fue un gran terremoto en términos de escala, provocó importantes daños debido a su poca profundidad y a la cercanía del epicentro a la población.

Un terremoto de magnitud 7, como el reciente registrado en Venezuela, sería un evento muy poco frecuente en España, pero no imposible. Los científicos estudian las fallas para conocer qué zonas acumulan más tensión y cuál podría ser su comportamiento futuro, aunque hoy en día no se puede predecir exactamente cuándo ocurrirá un terremoto.

Cada año se registran cientos de pequeños movimientos sísmicos en España, aunque la mayoría no son percibidos por la población. La diferencia con países situados en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico (la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo) es que aquí las placas se mueven más lentamente y la actividad sísmica es mucho menor.