Lluvias de estrellas en 2026: cuántas hay y cuándo son

Cada año hay diez lluvias de estrellas fijas que solo varían en algunos días sus fechas. Además, en alguna ocasión la Tierra se cruza con un cometa más específico y suelen aparecer lluvias de meteoros espontáneas, aunque no es lo común.

Lluvia de estrellas | Fernando Rodrigues para Unsplash

Durante las lluvias de estrellas, un meteoro penetra en la atmósfera terrestre a gran velocidad. Fruto de esa entrada, las partículas que lo forman se vaporizan, creando un halo de luz que se ve durante varios segundos. Estas son las lluvias de estrellas que habrá en 2026 y las fechas en las que se podrán contemplar: