Lluvias de estrellas en 2026: cuántas hay y cuándo son
Casi todos los años hay las mismas lluvias de estrellas en fechas similares, aunque pueden variar cada vez. Te contamos qué lluvias de meteoros hay en 2026 y cuándo verlas.
Cada año hay diez lluvias de estrellas fijas que solo varían en algunos días sus fechas. Además, en alguna ocasión la Tierra se cruza con un cometa más específico y suelen aparecer lluvias de meteoros espontáneas, aunque no es lo común.
Durante las lluvias de estrellas, un meteoro penetra en la atmósfera terrestre a gran velocidad. Fruto de esa entrada, las partículas que lo forman se vaporizan, creando un halo de luz que se ve durante varios segundos. Estas son las lluvias de estrellas que habrá en 2026 y las fechas en las que se podrán contemplar:
- Cuadrántidas: la primera lluvia de estrellas comenzó, en realidad, el 28 de diciembre de 2024. Durará hasta el 12 de enero de 2026 y su máximo, con 110 meteoros por hora, fue la noche del 3 de enero.
- Líridas: la segunda lluvia de meteoros será del 16 al 25 de abril, cuyo pico de máxima intensidad está previsto para los días 21 y 22 de abril. Esta lluvia es más modesta, con un ritmo de 18 estrellas fugaces por hora.
- Eta Acuáridas: esta lluvia de estrellas se solapa un poco con la anterior, ya que empieza el 19 de abril y termina el 28 de mayo, siendo una de las más largas. Sobrevolarán unos 50 meteoros por hora y su mejor noche es la del 5 al 6 de mayo.
- Delta Acuáridas: la cuarta lluvia de estrellas del año también será larga, durará del 12 de julio al 23 de agosto. Su pico máximo, con 25 meteoros, será el 30 de julio.
- Alfa capriónidas: tendrá lugar del 3 de julio al 15 de agosto y su mejor noche para verlas también será la del 30 de julio.
- Perseidas: probablemente la lluvia de estrellas más conocida. Dura más de un mes, del 17 de julio al 24 de agosto, coincidiendo casi en su totalidad con las Delta Acuáridas. Su pico máximo de actividad es la noche del 12 al 13 de agosto, cerca del día de San Lorenzo, cuando se puedan ver hasta 100 meteoros por hora.
- Oriónidas: esta lluvia de estrellas se producirá del 2 de octubre al 7 de noviembre, siendo su pico máximo la noche del 21 al 22 de octubre con unos 20 meteoros por hora.
- Dracónidas: se solapará con las Oriónidas, aunque esta lluvia de meteoros será más escasa, con menos de 20 cada hora. Se producirá en octubre, del 6 al 10, siendo el día 9 su pico máximo.
- Leónidas: comenzarán el 6 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de ese mes. La mejor noche es la del 18 de noviembre, con unos diez meteoros por hora.
- Gemínidas: una de las últimas lluvias de estrellas de 2026 comenzará el 4 de diciembre y durará hasta el 20. Siendo una de las más activas, tendrá hasta 150 meteoros por hora. Su pico de actividad será la noche del 13 al 14 de diciembre.
- Úrsidas: la última lluvia de estrellas de 2026 comenzará el 17 de diciembre y terminará el 26, siendo el 22 su pico máximo. Tendrá unos diez meteoros por hora.
