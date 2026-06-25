iPhone Air a precio mínimo histórico y otros chollos del Amazon Prime Day

El Amazon Prime Day sigue ofreciendo todo tipo de gangas para que ahorres un buen dinero a la hora de comprar todo tipo de gadgets. Ya te hemos hablado de las mejores ofertas en Amazon Echo, Kindle y Fire TV. Y ahora, toca cazar gangas fuera del ecosistema de Amazon. Y no te van a faltar opciones a la hora de comprar relojes inteligentes al mejor precio, ratones y otros gadgets.

Aunque, si toca renovar tu móvil, igual te interesa el gran chollo de Apple, que ha decidido tirar el precio del iPhone Air para que disfrutes del teléfono más delgado de la firma de la manzana mordida con un descuentazo.

iPhone Air con descuento de casi 400 euros

Sí, Apple ha ido a por todas en este Prime Day, ya que ha rebajado un 31% el precio de su iPhone más delgado. Sí, es cierto que este equipo cuenta con una sola cámara y su batería es un poco más limitada que en otros modelos. Pero poder disfrutar del iPhone Air con una rebaja de casi 400 euros es de lo más atractivo. Un teléfono de gran calidad, con el ecosistema iOS para brindar la mejor experiencia de uso y un diseño que hará que seas el centro de todas las envidias.

El nuevo y delgado iPhone Air | Apple

Además, ofrece potencia más que suficiente para brindar la mejor experiencia de uso, pudiendo ejecutar juegos y tareas sin problema alguno. Y es sorprendentemente resistente pese a su delgadez, por lo que no dejes escapar este iPhone Air al mejor precio.

Withings ScanWatch 2

En segundo lugar, queremos recomendarte el mejor reloj inteligente que puedes comprar si buscas un smartwatch que cuide de tu salud y cuente con un diseño tradicional. Y es que el fabricante francés se suma al Amazon Prime Day con una rebaja muy interesante para que puedas comprar el Withings ScanWatch 2 con un descuentazo del 24 %.

Así es el Withings ScanWatch 2 de 2025 | Withings

Hablamos de un reloj híbrido que permite realizar un electrocardiograma, controlar la frecuencia cardíaca, medir el nivel de oxígeno en sangre y analizar el sueño, la temperatura corporal y la actividad física. Todo gracias a sus sensores clínicos que ofrecen una precisión muy superior a cualquier rival.

Tracker GPS sin tarjeta SIM

Ahora que llega el verano, un localizador GPS te puede ayudar a evitar sustos innecesarios, controlar mejor tu maleta, la situación de tu coche... Y aprovechando el Amazon Prime Day, te puedes llevar un descuento del 23 % al comprar este dispositivo localizador GPS de Invoxia.

Tracker GPS | Invoxia

Funciona sin necesidad de instalar una tarjeta SIM y permite consultar su ubicación desde el móvil, crear zonas de seguridad y recibir alertas cuando detecta movimiento o sale de un área determinada. También destaca por su autonomía de hasta seis meses y porque incluye tres años de suscripción.

Razer Viper V3 Pro

Y si buscas un ratón gaming, el Razer Viper V3 Pro es el chollo que esperabas. Hablamos de una de las joyas de la corona de Razer y que ahora tiene un descuento de lo más atractivo para que te lleves este periférico a precio mínimo histórico.