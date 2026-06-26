Así usó Google millones de móviles Android para detectar el terremoto de Venezuela y avisar segundos antes

Cuando los dos terremotos sacudieron Venezuela, muchos usuarios recibieron en sus móviles Android una alerta que avisaba de un "sismo cercano" antes de sentir las sacudidas más intensas. Pero, ¿cómo pudo saber Google que estaba ocurriendo un terremoto?

La respuesta es que Google no predijo el terremoto. Hoy en día no se puede saber con antelación el día, la hora y el lugar exacto en el que ocurrirá un seísmo. Lo que hizo fue detectar el terremoto prácticamente en el momento en el que empezó.

Para ello, Google utiliza una función llamada Sistema de Alertas de Terremotos de Android, que convierte los teléfonos móviles en una enorme red mundial de sensores sísmicos.

La clave está en un componente que todos los móviles llevan dentro llamado acelerómetro. Este sensor permite detectar movimientos del dispositivo, pero también puede identificar vibraciones compatibles con las primeras señales de un terremoto.

Cuando ocurre un seísmo, las primeras ondas que se propagan son las ondas P, que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas. Después llegan las ondas S, más lentas pero responsables de gran parte de las sacudidas que sentimos.

Los teléfonos pueden detectar esas primeras vibraciones y enviar la información a los servidores de Google. Si muchos dispositivos cercanos registran un patrón similar al mismo tiempo, el sistema puede confirmar que está ocurriendo un terremoto, estimar su ubicación y calcular qué zonas podrían verse afectadas.

Entonces envía una alerta a otros móviles que todavía no han recibido las ondas más fuertes. La diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas y las comunicaciones por internet permite ganar unos segundos de margen.

Aunque pueda parecer poco tiempo, esos segundos pueden ser importantes ya que permiten ponerse a salvo, alejarse de objetos que puedan caer o buscar protección antes de que llegue la peor parte del terremoto.