Alzheimer y demencia no son lo mismo: la diferencia que muchas personas desconocen

Muchas personas creen que 'Demencia' y 'Alzheimer' significan lo mismo. Sin embargo, existe una diferencia clave. Te contamos los detalles.

Según el medio Mirror, el Alzheimer es una enfermedad específica del cerebro, mientras que la demencia es un término general que describe un conjunto de síntomas relacionados con el deterioro de capacidades como la memoria, el pensamiento o el comportamiento.

La enfermedad de Alzheimer es, de hecho, la causa más frecuente de demencia. La enfermedad provoca daños progresivos en el cerebro y puede comenzar a desarrollarse muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles.

Demencia

La demencia no es una enfermedad concreta, sino una forma de describir dificultades cognitivas que afectan al día a día. Puede aparecer por diferentes enfermedades que dañan el cerebro y suele manifestarse con problemas como pérdida de memoria reciente, dificultad para tomar decisiones, problemas para encontrar palabras, cambios de personalidad o alteraciones del comportamiento.

Además, según los expertos, la demencia se produce por cambios físicos en el cerebro y sus síntomas tienden a empeorar con el tiempo, un proceso conocido como deterioro cognitivo.

Alzheimer

El Alzheimer comienza afectando normalmente a las zonas cerebrales relacionadas con la memoria. Al principio, los síntomas pueden ser leves y no impedir que una persona continúe realizando sus actividades habituales, pero con el avance de la enfermedad el daño cerebral aumenta hasta provocar un cuadro de demencia.

En definitiva, no todas las demencias son Alzheimer. Existen otras formas en las que el daño empieza en distintas áreas del cerebro y pueden aparecer síntomas diferentes.

Por eso, aunque ambos conceptos están relacionados, los expertos insisten en que no deben confundirse. El Alzheimer puede causar demencia, pero no todas las demencias son Alzheimer.