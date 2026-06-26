¿Qué había antes del Big Bang? La ciencia empieza a tener respuestas

Hoy en día, varias teorías apuntan en una dirección sorprendente: que el universo no surgió de la nada absoluta. Una de las hipótesis más llamativas de la física cuántica plantea que, antes de nuestro Big Bang, ya existía otro universo completo. Ese cosmos previo, por razones que aún desconocemos, se habría contraído y colapsado hasta alcanzar un punto extremo, para después rebotar con una fuerza descomunal y dar origen al nuestro. Es lo que los científicos llaman el gran rebote.

Pero no es la única explicación sobre la mesa. Otras teorías de vanguardia hablan de un cosmos en bucle, con ciclos infinitos de expansión y contracción, e incluso de múltiples universos paralelos que coexistirían ahora mismo en una especie de tejido multidimensional.

Lo cierto es que todavía no hay una respuesta definitiva. Pero la ciencia avanza a pasos agigantados y está cada vez más cerca de entender qué ocurrió exactamente en el instante más enigmático de toda la historia del cosmos.