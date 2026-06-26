Esto es lo más aterrador descubierto por telescopios

Lo más aterrador del universo no es lo que ya conocemos, sino todo lo que todavía está por descubrir. Y aunque el cine ha imaginado todo tipo de criaturas imposibles, lo que esconde el cosmos es mucho más inquietante que cualquier película. Los telescopios espaciales lo confirman cada vez que miran hacia el espacio profundo.

Existen los agujeros negros supermasivos errantes, y su nombre lo dice todo. Mientras que la mayoría permanece anclada en el centro de una galaxia, estos andan sueltos: una colisión titánica puede lanzarlos al vacío y, a partir de ahí, recorren el cosmos a una velocidad imposible de imaginar, tragándose cualquier estrella o planeta que tenga la mala suerte de cruzarse.

Lo más escalofriante viene ahora. Estos gigantes no emiten ni una pizca de luz, lo que los vuelve casi imposibles de rastrear. La única pista de que uno anda cerca es tan inquietante como tardía: la materia de alrededor, sencillamente, se esfuma.

De los miles de millones de galaxias que llenan el universo, apenas visto una porción mínima. Así que, mientras los telescopios siguen rastreando esa inmensa oscuridad, una sospecha se hace cada vez más fuerte: puede que lo más temible no sea lo que ya descubrimos, sino todo lo que continúa entre las sombras.