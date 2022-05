La última audiencia en la que Estados Unidos declaró acerca de sus avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, fue en 1969. Ahora, más de 50 años después, dos funcionarios del Departamento de Defensa han declarado ante un subcomité de Inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos en una audiencia sobre estos objetos no identificados.

Ya el año pasado el ejército hizo público un documento en el que hacía constar hasta 143 incidentes con este tipo de "fenómenos aéreos no identificados". Sin embargo, los resultados que se han publicado hoy elevan esta cifra hasta los 400, según 'npr'.

La razón de este incremento se debería a que los soldados ahora informan más sobre estos fenómenos. Además, sistemas como drones que sobrevuelan el espacio aéreo estadounidense también ayudan a detectar ovnis con sus sensores y radares.

Por otro lado, André Carson, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, señaló que el escepticismo en torno a los ovnis haya llevado, probablemente, a los pilotos a evitar hacer informes si alguna vez han avistado un ovni. Esto pudo haberse ocultado por el miedo a recibir burlas de otros.

Sin embargo, "las tripulaciones de la Marina y la fuerza aérea ahora tienen procedimientos paso a paso para informar" sobre los ovnis, respondió Scott W. Bray, subdirector de inteligencia naval estadounidense y compareciente ante el subcomité.

Ningún ovni se ha intentado comunicar

Bray también declaró que todavía no han descubierto de dónde provienen los ovnis ni nada de su "origen no terrestre". Además, en el informe publicado en 2021 se admitía que el servicio del ejército no había encontrado pruebas de extraterrestres. Sin embargo, el ejecutivo admite que aún hay incidentes que no puede explicar.

Por otro lado, Bray ha admitido que ninguno de los objetos no identificados ha intentado comunicarse con los aviadores de Estados Unidos. Asimismo, desde el servicio tampoco se ha realizado ningún intento de establecer una conexión con los ovnis, ya que, como explicó, todos parecían no estar tripulados.

