26.271 archivos sobre ovnis contiene la Biblioteca Presidencial de Obama

De acuerdo con la Ley de Libertad de Información, FOIA por sus siglas en inglés, cualquier persona puede solicitar "copias de los registros del gobierno federal, incluidos los registros de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC)" de los Estados Unidos.

Utilizando ese derecho, John Greenewald, creador del sitio web 'The Black Vault', John Greenewald Jr. presentó una petición de documentos desclasificados sobre ovnis el 23 de enero de 2022. La solicitud la realizó a la Biblioteca Presidencial de Obama, refiriéndose a los archivos que se originaron durante su mandato, desde 2009 hasta 2017.

En particular, en la solicitud de Greenewald quería que se incluyeran todos los "documentos y comunicaciones sobre el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas y fotos y videos de Objetos Voladores No Identificados, Fenómenos/Fenómenos Aéreos No Identificados y el Programa de Aplicación de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas".

Greenewald tardará en recibir los archivos

El resultado de la búsqueda, según la carta remitida por la Biblioteca Presidencial de Obama al solicitante, es que el archivo tiene "3.440 páginas y 26.271 archivos electrónicos" posiblemente relacionados con la existencia de ovnis y fenómenos paranormales relacionados.

Asimismo, el archivo documental informó a Greenewald de que les tomaría "algún tiempo" clasificarlos todos. "Tenga en cuenta que estos totales son una estimación y que todo el material procesado puede no ser aplicable a su tema específico", añadían desde la Biblioteca.

Desde el centro documental le avisan de que puede que no todos los archivos que han encontrado le sean útiles. Además, para responder a todas las peticiones que tienen, lo harán por orden de solicitud, por lo que la respuesta puede demorarse un tiempo.

Obama habló sobre ovnis en 2021

En 2021, en el programa 'The Late Show' de James Corden, y según recoge 'Vice', Obama abrió la puerta a decir que los objetos voladores no identificados existían. "Cuando se trata de extraterrestres, hay algunas cosas que simplemente no puedo decirte al aire", comentó el expresidente.

En el mismo programa, Barack Obama añadió: "Lo cierto es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. Cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Así que creo que la gente todavía se lo toma en serio y trata de descubrir qué es eso".

