Eclipse solar 17 de febrero: ¿podrá verse desde España?

El próximo 17 de febrero tendrá lugar un fenómeno celeste poco común: un eclipse solar anular, conocido como "anillo de fuego", en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin llegar a cubrirlo por completo, dejando un borde solar brillante alrededor del disco lunar. Este eclipse será el primero de 2026.

Ejemplo de eclipse solar anular | Sinc

¿Dónde será visible?

El espectáculo principal solo podrá observarse desde regiones muy remotas del hemisferio sur, en particular sobre gran parte de la Antártida y zonas del océano Austral, donde la alineación será más perfecta.

En algunos lugares como el sur de Sudamérica (por ejemplo en el sur de Argentina y Chile) y el sur de África, el eclipse se podrá ver de forma parcial, con la Luna cubriendo solo parte del Sol.

¿Será visible desde España?

Lamentablemente, desde España no se podrá ver ni el "anillo de fuego" ni un eclipse parcial de este evento. Incluso en las fases parciales más favorables, el eclipse no llegará a producirse sobre el cielo europeo debido a la trayectoria geográfica del fenómeno.

Cómo seguirlo desde lejos

Para quienes quieran seguir el eclipse en directo, numerosas plataformas de astronomía y medios científicos ofrecerán transmisiones en tiempo real desde estaciones en la Antártida o desde observaciones satelitales. También se recomienda consultar aplicaciones y sitios especializados que brindan animaciones y seguimiento minuto a minuto.

Lo que sí se verá en España este año

Aunque el eclipse del 17 de febrero no se verá desde España, este año habrá otro evento mucho más notable para el país: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, cuya franja de totalidad cruzará parte de la península ibérica y desde muchas ciudades españolas será posible observar al menos una fase parcial.