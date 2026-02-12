Así es el cáncer de colon que ha causado la muerte de James Van Der Beek: seis señales de alerta de esta enfermedad

Tal y como comunicaba su esposa a través de las redes sociales, el actor estadounidense James Van Der Beek falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

El protagonista de Dawsons Creek reveló su estado de salud en noviembre de 2024. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Las últimas cifras muestran que este tipo de cáncer está aumentando entre los adultos jóvenes (20-49 años) y todo parece apuntar a factores relacionados con cambios en los estilos de vida en las últimas décadas (mayor obesidad, dietas con muchos alimentos ultraprocesados, menor actividad física y otros cambios ambientales).

Tal y como revela el medio Mirror, hay seis síntomas que pueden indicar cáncer de colon (además de otros muchos):

Cambios en el tipo de evacuación: Por ejemplo, defecar con más frecuencia de lo normal o tener heces más blandas y líquidas.

Por ejemplo, defecar con más frecuencia de lo normal o tener heces más blandas y líquidas. Sangre en las heces: Si hay sangre en las heces y no padece hemorroides, podría ser una señal de alerta de que algo no anda bien.

Si hay sangre en las heces y no padece hemorroides, podría ser una señal de alerta de que algo no anda bien. Dolor abdominal: El dolor abdominal persistente, los cólicos o las molestias, sobre todo si se acompañan de hinchazón, pueden ser un signo de este tipo de cáncer.

El dolor abdominal persistente, los cólicos o las molestias, sobre todo si se acompañan de hinchazón, pueden ser un signo de este tipo de cáncer. Pérdida de peso inexplicable: Perder peso sin intención, sin cambios en la dieta o los hábitos de ejercicio.

Perder peso sin intención, sin cambios en la dieta o los hábitos de ejercicio. Dolor o bulto: Es posible que tenga dolor o un bulto en el estómago o el recto.

Es posible que tenga dolor o un bulto en el estómago o el recto. Fatiga o debilidad: La fatiga persistente o la debilidad que no mejora con el descanso podría ser un síntoma de cáncer de colon, especialmente si está acompañada de otros síntomas como dolor abdominal o pérdida de peso inexplicable.

Si experimenta alguno de estos síntomas, especialmente si persisten o empeoran con el tiempo, es esencial consultar a un profesional de la salud para una evaluación y un diagnóstico más detallados.