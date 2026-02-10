Filtrado un misterioso smartphone Ultra: selfies de 100 MP y hasta 600 MP en sensores fotográficos

Hace solo unos días os contábamos que Vivo estaba cada vez más cerca de lanzar un smartphone al mercado con un apartado fotográfico extraordinario. Tanto es así que sus sensores sumarían nada menos que 450 megapíxeles, algo inédito. Pues bien, parece que ya hay un fabricante dispuesto a superarlo, aun sin haber llegado al mercado. Y es que las últimas informaciones de un reputado filtrador apuntan a un teléfono con una cantidad de megapíxeles récord en la suma de todos sus sensores.

Un móvil misterioso pero con las cosas claras

La nueva información proviene de Digital Chat Station, el que es uno de los principales filtradores de la escena Android en China. Su nivel de fiabilidad es altísimo, y esta vez se ha atrevido con un smartphone del que no desvela cuál sería su fabricante, algo cuando menos llamativo. Pero asegura que se trata de un importante fabricante de smartphones, por lo que podemos quizás pensar en alguno chino del Top 10, como Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme OnePlus etc…

Según sus informaciones, este se encontraría desarrollando un móvil especialmente potente en el apartado fotográfico, sobre todo en su cámara selfie, que sería pionera en este nivel de resolución. Se trataría de un buque insignia con el apellido Ultra, que actualmente tenemos en fabricantes como Samsung, Xiaomi y Oppo. Y su gran baza la encontraríamos en la cámara selfie, especialmente potente.

Ya que por primera vez contaría con un sensor frontal de 100 megapíxeles. Además, apostaría por la cada vez más habitual combinación de dos sensores de 200 megapíxeles, tanto el principal como el telefoto, imaginamos que de periscopio. Y estamos seguros de que algún sensor más de 50 megapíxeles podría tener. Por lo que no hay que descartar que la resolución total de todos los sensores pueda llegar hasta los 600 megapíxeles, si, por ejemplo, tenemos tanto un ultra gran angular como un telefoto adicional, cada uno de 50 megapíxeles, algo bastante habitual en los modelos Ultra.

Desde luego sería una cifra de megapíxeles récord en un smartphone comercial, y es que parece que las barreras poco a poco van derribándose en este aspecto. Recordemos que como hemos conocido anteriormente, la arquitectura de los procesadores más avanzados es capaz de soportar estructuras de cámara con sensores que superan esos 200 megapíxeles, y los fabricantes perfectamente podrían implementar sensores de más resolución, hasta los 400 megapíxeles incluso.

No sabemos qué fabricante será capaz de crear semejante bestia, pero teniendo en cuenta los antecedentes y la propia política comercial de diferentes fabricantes, un dispositivo de este tipo encaja más con la filosofía de fabricantes como Oppo, Vivo o Realme, los tres comparten grupo principal, y desde luego son de los que más suelen arriesgar en este tipo de propuestas tan extravagantes.

Ni mucho menos se sabe cuándo podría ser una realidad, pero como mínimo para finales de año, porque estamos prácticamente a punto, ahora en febrero, de conocer los grandes modelos Ultra de 2026, por lo que este gran modelo no debería llegar antes de esa fecha o comienzos de 2027, en una nueva generación ultra potente.