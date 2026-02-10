El nuevo Oppo K14x es un gama media potente y con batería grande

El fabricante chino acaba de presentar en India un nuevo modelo para su nutrida gama media. Este teléfono llega con unas características perfectas para el grueso de consumidores que buscan un móvil bueno, bonito y barato que sirva para cualquier tarea cotidiana y que además la complete lo más rápidamente posible. Este nuevo modelo pertenece a la gama K, que no se vende en España, pero que estamos seguros terminará llegando, quizás con otra denominación, a nuestro país.

Ficha técnica del Oppo K14x

Este terminal tiene un bonito diseño, que recuerda en parte al iPhone 17 estándar, con una cámara dual dentro de un módulo vertical en forma de pastilla. Que en este caso viene acompañado de una pequeña tira en la que se integra el flash LED. Este teléfono presume de una pantalla de grandes dimensiones, con una diagonal de 6,75 pulgadas, así como tecnología LCD.

Oppo K14x | Oppo

Esta tiene resolución HD+, estándar de esta gama más asequible, y nos brinda una tasa de refresco de 120Hz. Su brillo pico alcanza los 1125 nits, por lo que ofrece un buen rendimiento a plena luz del día. Es un perfecto gama media, como demuestra su procesador, el componente más determinante en este caso. Se trata del MediaTek Dimensity 6300, un chip más que solvente para el grueso de los consumidores.

A este le acompañan 6GB de memoria RAM LPDDR4X, mientras que nos ofrece también almacenamiento de 128GB UFS 2.2. Su almacenamiento se puede ampliar mediante tarjetas microSD. En términos de fotografía, este teléfono nos ofrece una cámara dual detrás. Esta tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, así como uno secundario de 2 megapíxeles. Esta es compatible con vídeo Full HD de 1080p a 60fps.

La cámara selfie nos ofrece una resolución de 5 megapíxeles, como veis, bastante humilde. La batería es uno de sus puntos fuertes, ya que tiene una capacidad de 6500mAh, y es compatible con una potencia de 45W, lo que le permite cargarse en tiempos razonables. La conectividad que ofrece es Wifi de doble banda, Bluetooth 5.4, 5G, así como un conector de auriculares de 3,5mm. También es resistente al agua y al polvo con una certificación IP64. Llega con Android 15 como sistema operativo, bajo la capa ColorOS 15.

Este teléfono llega en dos colores, un azul muy claro, casi hielo como dice su nombre, y un sugerente violeta. Como os decíamos, se trata de un móvil asequible, que al menos en India, donde se acaba de lanzar, tiene un precio de 139 euros al cambio para la versión de 4GB+128GB. Hay otra versión, de 6GB+128GB, que tiene un precio de unos 155 euros al cambio.