Filtradas las futuras PS6, también su versión portátil, con hasta 30GB de memoria GDDR7

Las futuras PS6, la nueva generación de la consola de Sony, que también llegaría con una variante portátil, se han filtrado desvelando algunos detalles importantes sobre su futuro potencial. Y es que en plena crisis de la memoria RAM por su elevado precio, parece que los nipones no tendrán esto especialmente en cuenta, si nos atenemos a lo que ahora se ha filtrado, y que apunta a una buena cantidad de memoria para la nueva consola de Sony, que una vez más tendrá que ofrecer un extraordinario potencial para estar a la altura.

Interesantes prestaciones de las nuevas PS6

La información proviene del activo filtrador Kepler L2, que ha desvelado que la nueva PS6 podría llegar al mercado con nada menos que 30GB de memoria RAM GDDR7 de máximas prestaciones. Esta se implementaría en diez módulos de 3GB cada uno, dispuestos en forma de concha. Como es habitual, en los foros de seguidores de la marca ya especulan si esta nueva arquitectura podría penalizar algunos aspectos relacionados con la memoria, como su bus, que según sus estimaciones podría ser más estrecho que el de PS5 Pro.

Según el propio filtrador, a pesar de esa posible reducción del ancho del bus, la consola podría llegar a ofrecer hasta 640GB por segundo de ancho total de memoria, por encima de lo que ofrece PS5 Pro. Y es que, además, partiendo de que la memoria GDDR7 es más potente que la GDDR6 actual, ofreciendo una mayor velocidad y eficiencia para compensar esa posible pérdida en el BUS. Lo que es evidente es que Sony no va a lanzar una consola que pueda funcionar peor que su predecesora, sea cual sea la faceta, lo contrario sería un sinsentido.

Con esta mayor potencia en términos de memoria, será más sencillo para PS6 mover videojuegos en resolución 4K, así como aplicar los efectos más complejos que nos brindan un aspecto más realista del dispositivo. Respecto de la futura PS6 portátil, que también podría llegar junto a la consola de sobremesa, también ha desvelado interesantes detalles. En este caso, esa versión contaría con una memoria RAM de 24GB LPDDR5X, y obviamente no es más potente, pero sí más eficiente en términos energéticos, algo básico cuando hablamos de un dispositivo portátil y con batería.

Esta versión portátil tendría un nombre interno conocido como Project Canis. En términos de rendimiento, la consola se podría equiparar a algunos PCs portátiles de gaming de alta gama. Obviamente, todo esto es muy bonito y prometedor sobre la mesa. Pero la realidad es que en el contexto actual de carestía generalizada de la memoria RAM, sobre todo por la eclosión de la IA, se hace muy difícil estimar el precio que podría tener la consola. No obstante, se espera que la consola pueda llegar al mercado a lo largo del año que viene, quizás entonces el mercado de memorias se haya estabilizado, como conocimos previamente. Pero desde luego podemos contar con que el precio de la nueva PS6 será más caro que la generación actual, y será más parecido al de un buen PC gaming.