Qué es la logorrea, el trastorno que podría tener Donald Trump según los expertos

Algunos psicólogos y especialistas en lenguaje han puesto atención a los discursos públicos recientes de Donald Trump. Según estos expertos, su forma de hablar (con frases largas, cambios rápidos de tema y dificultad para mantener un hilo claro) recuerda a lo que en psicología se llama logorrea, un patrón de habla excesivo que a veces puede estar relacionado con trastornos de comunicación o cognitivos.

La logorrea no es un diagnóstico por sí mismo, sino una descripción de un estilo de comunicación caracterizado por perder el hilo de las conversaciones, desviarse hacia tangentes descontroladas y mezclar nombres. Este fenómeno puede presentarse en personas con ciertos tipos de deterioro cognitivo, como algunas formas de demencia, o en cuadros psiquiátricos como la manía del trastorno bipolar. También puede aparecer en otros contextos neurológicos, aunque no siempre indica una enfermedad concreta.

Esta especulación surge después de una serie de apariciones públicas recientes en las que el presidente de 79 años pareció perder el hilo, desviarse hacia extrañas digresiones y confundir detalles básicos, lo que provocó nuevas preguntas sobre su agudeza mental.

Según explican los expertos en el medio Daily Mail, para saber si realmente existe un problema de salud subyacente es necesario un examen clínico completo. Un diagnóstico fiable implica la evaluación por parte de especialistas, como médicos, fonoaudiólogos y profesionales de la salud mental, quienes analizan patrones de habla y posibles signos de deterioro cognitivo.

Desde el entorno de Trump, se ha insistido en que el presidente goza de "perfecta salud" y que aprobó pruebas cognitivas básicas, atribuyendo cualquier percepción pública de su discurso a su personalidad y estilo comunicativo.

Expertos recuerdan que no se puede diagnosticar una condición médica únicamente a partir de vídeos o comentarios virales, y que los casos de logorrea observados en psicología suelen requerir evaluación profesional para comprender su origen y su impacto real en la vida de una persona.