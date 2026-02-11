Un simple ejercicio cerebral reduce el riesgo de demencia en un 25%

Un nuevo estudio recién publicado acaba de revelar que existe un ejercicio de entrenamiento cerebral muy simple que puede llegar a reducir el riesgo de desarrollar demencia en un 25%. Sin embargo, la investigación tiene algunas limitaciones. Te contamos los detalles.

Para llevar a cabo el estudio, los expertos asignaron aleatoriamente a más de 2.800 personas de 65 años o más uno de tres tipos diferentes de entrenamiento cerebral (velocidad, memoria o razonamiento) o formaron parte de un grupo de control.

Primero, los participantes realizaron una sesión de entrenamiento de una hora dos veces por semana durante cinco semanas. Uno y tres años después, realizaron cuatro sesiones de refuerzo. En total, fueron menos de 24 horas de entrenamiento.

Según Marilyn Albert, coautora principal del estudio, durante los seguimientos realizados después de cinco, diez y, más recientemente, veinte años, el entrenamiento de velocidad fue siempre "desproporcionadamente beneficioso".

El ejercicio de entrenamiento de velocidad implica hacer clic en automóviles y señales de tránsito que aparecen en diferentes áreas de la pantalla de una computadora.

Pero, como mencionábamos, el estudio tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, el estudio excluyó a personas con afecciones como mala visión o audición, lo que significa que podría no ser totalmente representativo.

Los siguientes pasos serán descubrir el mecanismo exacto por el cual funciona este tipo de entrenamiento más que los demás.