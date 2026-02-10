HMD lanza en Europa su nuevo móvil "tonto" y rugerizado

Los móviles tontos, o conocidos en inglés como Dumbphones, resisten al paso del tiempo, y es que después de que el iPhone irrumpiera hace casi 20 años en el mercado, siempre han tenido en el mercado. Principalmente gracias a marcas como Nokia, otrora auténtica líder del mercado, y otras más secundarias. La heredera de Nokia es HMD; que ha fabricado durante años sus modelos de este tipo, y ahora lanzan su nuevo teléfono en Europa, un dispositivo que destaca por su gran resistencia a los elementos.

Ficha técnica del nuevo HMD Terra M

Este es el modelo que está llegando al continente europeo de la mano de HMD, y que sin duda tiene en su diseño ultrarresistente a su gran factor diferenciador respecto del resto de otros móviles de este tipo. Un móvil que cuenta con todas las certificaciones de resistencia necesarias. Como son las IP68, IP69K y MIL-STD-810H de grado militar, que demuestran que este teléfono puede con todo literalmente.

El HMD Terra M | HMD

Su pantalla táctil tiene una diagonal de 2,8 pulgadas, como la de los modelos más recientes de HMD en esta gama. Su batería tiene una capacidad mucho mayor que el resto de móviles básicos, con 2510 mAh, algo que se nota en el grosor del teléfono, que es bastante elevado, pero que también notaremos en las horas que permanecerá encendido. Es un móvil con conectividad 4G, y algo que nos parece realmente interesante, y que no habíamos visto en teléfonos de este tipo.

Y es que cuenta con capacidad para funcionar con una eSIM, ese sistema que se deshace de las tarjetas SIM físicas para poder comunicarnos sin necesidad de introducirla en la ranura de tarjetas. Un móvil que tiene un fuerte componente corporativo, ya que se espera que muchos clientes sean profesionales. Por eso cuenta con la conectividad PTT, o conocida como Push to talk, que nos permite usar el teléfono como si se tratara de un Walkie Talkie.

Es seguramente el HMD más completo que hemos visto en este segmento, con una conectividad extremadamente compleja, como es Wifi de doble banda, Bluetooth, NFC y GPS. Además, su procesador es más potente, integrando un Qualcomm Dragonwing QCM2290, que aporta un extra de rendimiento.

Algo interesante es que este modelo cuenta con la mensajería instantánea de Threema integrada, lo que permite intercambiar mensajes en un entorno de cifrado de extremo a extremo realmente seguro para quien lo utilice, algo especialmente apreciado por las empresas, que contratan, que así pueden garantizar la seguridad de las comunicaciones y sus contenidos.

Recordemos que este teléfono pertenece a la división Secure de HMD, que está especializada en esos dispositivos ultrarresistentes, con una capacidad de adaptación al entorno muy potente. Y que en este caso cuenta con un sistema operativo diferente al que habitualmente encontramos en los móviles tontos de HMD, en este caso con más apps disponibles. Como es Zello para el Walkie, así como Firefox o el propio Threema que veíamos antes.

Un móvil que presume de doble flash, así como de un sistema operativo más inteligente, que permite utilizar muchas más funciones de las que nos tiene acostumbrados HMD en sus móviles básicos. Un móvil que estamos seguros que muchos consumidores barajan para su uso diario, incluso si no lo compran por los cauces empresariales. Se pone a la venta desde hoy en Europa, en España desconocemos su precio.